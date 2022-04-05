Sitronics Group разработала платформу точного позиционирования для обеспечения промышленной безопасности

Новое решение под названием Sitronics Locus создали специалисты Sitronics Tech, технологического направления бизнеса Sitronics Group. Эта российская разработка позволяет контролировать местоположение персонала, грузов и техники на производстве в режиме реального времени.

Функциональность платформы Sitronics Locus обеспечивает позиционирование на местности и внутри помещений с возможностью привязки к плану зданий и 3D-моделям. Интерфейс системы может отображать информацию об объектах в зависимости от заданной логики. Объектами мониторинга могут быть как сотрудники, так и любые физические объекты, например, транспортные средства и товар.

Платформа работает с помощью системы маяков, трекеров и сети для передачи данных, в ней использованы алгоритмы точного позиционирования, разработанные компанией Navigine.

Множество сценариев применения Sitronics Locus может быть полезно для большого спектра отраслей. Производственным и добывающим предприятиям актуальны возможности для обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на объектах, а также контроля качества выполнения процессов. Система сообщает о «нетиповом» поведении персонала, отображает перемещение сотрудников или объектов, осуществляет автоматическое уведомление по событиям. Решение помогает определять нахождение персонала в опасных зонах, отслеживать состояние здоровья, предупреждать об опасностях.

Применение решения на транспортных хабах – вокзалах, аэропортах, автовокзалах –позволяет отслеживать события и инциденты, обеспечивать их логирование, сортировку по типам и времени, экспорт собранной информации в требуемом виде. Социальным службам и учреждениям платформа Sitronics Locus поможет в снятии телеметрических показаний и оценке состояния подопечных, осуществлении навигации на территории.

Решение будет полезно предприятиям, эксплуатирующим торговые помещения, охраняемые территории, хранилища и складские базы, в которых необходим контроль работы персонала, его перемещений и выполненных заданий.

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Цифровая платформа предоставляет аналитику по маршрутам перемещения, в том числе с помощью тепловых карт, а также позволяет выгружать журналы и отчеты по событиям.

В решении применены беспроводные технологии и интернет вещей (IoT). Специалисты Sitronics Tech предусмотрели несколько вариантов технической реализации решения в зависимости от способов организации работы сети передачи данных. Платформа может работать с помощью мобильной GSM-сети, используя технологию LoRaWan, а также с помощью «сверхширокополосной связи» между устройствами стандарта UWB. Трекеры обмениваются данными с маяками посредством цифрового радио протокола передачи данных BLE.

«Специалисты Sitronics Tech готовы оперативно развернуть работу системы позиционирования и обеспечить настройку платформы Sitronics Locus под потребности клиента. Данное решение – это новое поколение систем позиционирования на рынке, которое обеспечивает определение точного местоположения благодаря своим техническим составляющим. Уверены, что эта разработка будет востребована не только промышленными предприятиями, но и в других сферах, включая офисную, гостиничную и торговую», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.