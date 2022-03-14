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Вице-премьер Чернышенко: важнейшая задача отечественной микроэлектроники – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение

Заместители председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов провели углубленное совещание по развитию российской электронной промышленности.

В мероприятии приняли участие: Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, курирующий вопросы формирования спроса на микроэлектронику; представители Минпромторга, Минобрнауки, Минфина России; руководители 200 компаний – разработчиков и производителей радиоэлектроники, институтов и научных центров, потенциальные заказчики, общественники и эксперты.

«Россия давно привыкла жить под санкциями. Импортозамещение в гражданской электронной промышленности началось не вчера. Совместные усилия бизнеса и власти, направленные на ускорение этого процесса, уверен, дадут усиленный эффект. Мы понимаем, куда двигаться и что делать», – отметил вице-премьер Юрий Борисов.

Дмитрий Чернышенко рассказал о вводимых мерах поддержки отрасли микроэлектроники.

«Важнейшая задача для нас – развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение того, что ввозили извне. Правительство в рекордно короткие сроки подготовило план первоочередных мер по поддержке российской экономики, в том числе на основе инициатив профильных компаний. Поддержка сектора микроэлектроники должна осуществляться через список системообразующих предприятий. По поручению Правительства Минпромторг и Минцифры расширят критерии попадания в этот список, чтобы компании из отрасли электроники могли войти в него и получить необходимые льготы. В текущей ситуации также необходимо через банковскую систему поддерживать предприятия реального сектора электронной промышленности. Во всех отраслях экономики сейчас вводятся льготные кредиты и субсидирование процентной ставки, рассматривается возможность льготного кредитования через региональные бюджеты», – сказал Дмитрий Чернышенко.

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Вице-премьер также отметил результаты рабочих групп, реализующих проекты в области отечественной микроэлектроники.

«Сейчас у нас в проработке 50 проектов от 19 рабочих групп по различным направлениям. От стратегического подхода мы перешли к фактическим задачам, которые позволят сосредоточиться на формировании технологического суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Призываю всех мобилизовать имеющийся ресурс, чтобы пережить режим турбулентности», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Позицию Минпромторга озвучил заместитель министра Василий Шпак: «Главное сейчас – ускоренно формировать наши стратегические планы, продолжать актуализировать их, четко оценивая, какая будет инфраструктура в ближайшем будущем».

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