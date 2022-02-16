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Мобильное приложение AI Resp стало победителем премии Digital Communications AWARDS-2022

Компания СберМедИИ получила премию Digital Communications AWARDS за разработанное мобильное приложение AI Resp для предварительной самодиагностики наличия коронавирусной инфекции. Приложение признано победителем в номинации «DIGITAL-МЕДИА&ИНСТРУМЕНТЫ:ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА».

Приложение представляет собой интерфейс, который дает возможность записывать и загружать звуки собственного кашля, дыхания и голоса. Сбор данных занимает не более 1 минуты, они обрабатываются в режиме реального времени. Модель искусственного интеллекта, разработанная специалистами СберМедИИ и Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера, помогает получить информацию о возможном наличии или отсутствии короновирусной инфекции. Это единственное в России приложение для предварительной самодиагностики COVID-19. Его использование снижает скорость распространения коронавируса путем выявления латентных (бессимптомных носителей) во время массового скрининга.

Игал Зак, генеральный директор СберМедИИ: «Продвижение разработок и технологий с использованием искусственного интеллекта в здравоохранении, таких, как AI Resp, способствует росту доступности первичной самодиагностики, а значит, улучшению качества и эффективности оказания медицинской помощи».

Премия «Digital Communications AWARDS» проводится с 2013 года. Она учреждена в целях продвижения наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

Церемония награждения прошла 15 февраля в «Технополисе «Москва» в рамках ежегодного мероприятия «Digital Communications Day», в ней приняли участие российские эксперты и лидеры цифровой индустрии. Жюри конкурса, в котором представлены ведущие digital-эксперты страны, высоко оценило запуск и продвижение инновационного решения в сфере здравоохранения для определения вероятности заболевания коронавирусом с помощью искусственного интеллекта.

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