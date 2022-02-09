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«Сберкорус» запустил сервис для работы компаний с самозанятыми и физлицами

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» запустила сервис для работы с самозанятыми и физическими лицами «Подписант». Сервис поможет компаниям организовать полностью безбумажный юридически значимый документооборот с самозанятыми и физлицами и всегда получать закрывающие документы, а для самозанятых и физлиц станет 100-процентной гарантией оплаты.

Сервис запущен в ноябре 2021 г. Сегодня его используют более 30 компаний, которые обмениваются электронными документами с более чем 300 самозанятыми. Всего отправлено около 2,6 тыс. документов. Среди пользователей сервиса компания «Союзпечать», агентство маркетинговых исследований Analytic Research Group архитектурное бюро «ПКФ Стройреконструкция» и другие.

Сервис дает гарантию юридической значимости подписания документов по 63 ФЗ «Об электронной подписи» благодаря автоматическому выпуску электронной подписи для всех сторон сделки.

Оформление одного документа в бумажном виде, включая закупку бумаги, печать, отправку почтой или курьером обходится в среднем в 200 руб., а сроки подписания могут варьироваться от 3 до 7 рабочих дней. «Подписант» помогает компаниям сократить затраты на логистику и хранение документов на 90% и на 70% сократить время на подписание документов и возврат «закрывашек».

Преимущества сервиса «Подписант»: бесплатное подписание документов для самозанятых; бесплатная электронная подпись для самозанятых; дополнительное программное обеспечение не требуется; бесплатный доступ на 14 дней с возможностью подписать 5 документов и добавить 5 подписантов бесплатно; подходит для найма удаленных сотрудников, полностью без бумаги; простой, интуитивный интерфейс сервиса не требует обучения бухгалтера.

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Чтобы подключиться к сервису, компания оставляет заявку на сайте «Сберкорус». Менеджер свяжется в тот же день и поможет настроить и запустить сервис. Компания получает демо-доступ, проводится демонстрация сервиса. Самозанятые подключаются к сервису по ссылке, которую формирует для них компания. Регистрация в сервисе займет не больше 3 минут, а время на подписание документа не более 5 минут. Электронная подпись для самозанятых и физлиц, необходимая для подписания документов онлайн, предоставляется бесплатно.

«В ноябре 2021 г. количество самозанятых в России достигло 3,5 млн человек, что в два раза больше, чем в начале 2021 г. Всего с начала эксперимента самозанятые задекларировали уже 745 млрд руб. В бюджеты субъектов поступило 15 млрд руб., в ФОМС – 8,7 млрд руб. Чаще всего самозанятые работают в такси и курьерами, оказывают маркетинговые услуги и сдают квартиры в аренду. Наш сервис станет незаменимым инструментом для дистанционной работы и найма удаленных сотрудников регионах», — сказал руководитель сервиса «Подписант» в «Сберкорус» Алексей Сахненко.

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