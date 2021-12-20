«Ред софт» и «Атом безопасность»: совместимость на уровне Еnterprise

В результате тестирования была подтверждена совместимость программного продукта StaffCop Enterprise (агентский модуль) с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

StaffСop Enterprise – программный комплекс, предназначенный для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы. Решение сертифицировано ФСТЭК России (№4234 от 15.04.2020) и зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№8828 от 21.01.2021).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«В результате тестирования нам удалось не только расширить экосистему РЕД ОС, но и повысить степень её безопасности. Таким образом, мы содействуем нашим заказчикам в создании устойчивой к угрозам ИТ-инфраструктуры», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».