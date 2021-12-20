Разделы

ПО Софт
|

«Ред софт» и «Атом безопасность»: совместимость на уровне Еnterprise

В результате тестирования была подтверждена совместимость программного продукта StaffCop Enterprise (агентский модуль) с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

StaffСop Enterprise – программный комплекс, предназначенный для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы. Решение сертифицировано ФСТЭК России (№4234 от 15.04.2020) и зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№8828 от 21.01.2021).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«В результате тестирования нам удалось не только расширить экосистему РЕД ОС, но и повысить степень её безопасности. Таким образом, мы содействуем нашим заказчикам в создании устойчивой к угрозам ИТ-инфраструктуры», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запустят государственное приложение для добровольных осведомителей. По нему будут выписывать штрафы без протокола

Microsoft взвинтит цены на Office в России

Дорогие смартфоны больше не нужны. Google создала чудо-систему для дешевых мобильников, которая делает их сверхбыстрыми

Крупнейшие больницы мира используют ПО для автоматической многократной накрутки счетов

В России резко подорожает ПО Microsoft

Экспорт отечественного софта достиг $8,6 млрд

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022