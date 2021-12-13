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Модуль глубокой сессионной аналитики платформы BI.ZONE Fraud Prevention внесён в реестр российского ПО

Решение для глубокой сессионной аналитики и глобального профилирования зарегистрировано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в реестре отечественного ПО. Разработка входит в состав платформы по противодействию мошенничеству BI.ZONE Fraud Prevention. Модуль позволяет сформировать цифровой профиль каждого пользователя и его устройств, выявляя потенциальное мошенничество на основе множества параметров, в том числе с использованием пассивной биометрии.

«Решение в режиме реального времени анализирует получаемые данные для выявления аномалий в сессионных данных финансовых организаций, электронной коммерции, онлайн-порталов обслуживания граждан, здравоохранения и игровой индустрии. Модуль формирует глобальный профиль устройств и пользователей, проводит поведенческий анализ, позволяет обнаружить мошеннические действия, в том числе кражу учетных записей и активности ботов», — отметил директор технического блока BI.ZONE Антон Окошкин.

Решение собирает более 300 уникальных параметров с каждого устройства и на этой основе позволяет выявлять потенциальное мошенничество, в том числе в ряде случаев и социальную инженерию. По данным BI.ZONE, социальная инженерия используется в 90% атак мошенников, когда жертвы самостоятельно сообщают свои персональные и платежные данные злоумышленникам или сами переводят деньги на счета преступников.

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