Около 80 площадок приглашают москвичей на заключительную акцию «День без турникетов»

В столице России с 9 по 11 декабря пройдет четвертая и заключительная в 2021 г. акция «День без турникетов». На этот раз к познавательному проекту присоединилось 10 новых площадок, а всего москвичей приглашают почти 80 организаций.

«С начала года в проекте приняли участие более 55 тыс. человек. Для них организовали свыше 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах. С 9 по 11 декабря горожане смогут посетить около 80 площадок, в том числе детские технопарки и мастерскую по производству авторских елочных игрушек», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru

Среди новых партнеров проекта — компания, которая выпускает элементы дорожной инфраструктуры. Посетители смогут увидеть, как производят светофоры, изготавливают дорожные знаки и каким образом на них наносят изображения. Также гостям покажут образцы современных импульсных дорожных знаков, знаки с внутренней подсветкой, светофоры, которые заряжаются от солнечной батареи.

В мастерской, выпускающей уникальные елочные игрушки, горожане познакомятся с процессом создания фарфоровых новогодних украшений.

Культурный центр «Москворечье» проведет прогулку по выставочному залу, большому хореографическому залу имени В.С. Константиновского, библиотеке и арт-пространству, расположенному на крыше здания. Можно будет посетить и те помещения, которые обычно скрыты от посетителей — в технической зоне под сценой концертного зала и за кулисами.

Российская онлайн-платформа по поиску вакансий и подбору персонала в своем офисе устроит мастер-класс «Как найти работу мечты».

Для самых юных москвичей тоже подготовили программу. Их ждут мастер-классы, которые пройдут в детских технопарках «Москва» и «Мосгормаш», «Байтик», «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, «На Зорге», «Наукоград» при Московском финансово-юридическом университете, «Альтаир» на базе МИРЭА — Российского технологического университета и «Калибр». Кроме того, двери откроют детские технопарки Российского государственного социального университета и Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета.