Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Big Data
|

Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске первого «коробочного» решения в области больших данных (big data) – платформы для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения.

Аналитический портал Tele2 актуален для ведомств и предпринимателей, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки – администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов, туристическим агентствам.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Геоаналитика – это драйвер роста выручки от направления больших данных Tele2. В 2020 г. доходы оператора от внешних проектов увеличились по сравнению с 2019 г. более чем в 10 раз, в 2021 г. это направление также демонстрирует высокие темпы роста. Результатом использования геоаналитики big data часто становятся проекты по развитию внутреннего туризма в различных регионах. Например, в 2021 г. специалисты по данным Tele2 изучили активность гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта. Также данные используются при расчетах для загрузки горнолыжного комплекса в разные периоды.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2, сказал: «Пандемия ускорила развитие внутреннего туризма – мы видим это по растущему количеству запросов на геоаналитику для регионов или отдельных территорий. На основе анализа реализуемых задач мы выделили типовые (схожие) тематики, которые интересуют наших клиентов, и реализовали их в «коробочном» решении. Туристическая платформа Tele2 позволяет пользователю самостоятельно получать ответы на все вопросы относительно турпотока и портрета туриста. Это помогает нашим клиентам принимать верные управленческие решения, эффективно привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру именно там, где это будет востребовано».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов

Россияне создали замену Microsoft Exchange Server

В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом

В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах»

Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать

МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж

Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

Показать еще

Наука

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021