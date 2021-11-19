Цифровая платформа ЦОПП компании «Норбит» вошла в реестр отечественного ПО

Цифровая платформа для центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Разработчик решения – компания «Норбит» (входит в группу «Ланит»).

Площадка ЦОПП создана для подготовки, переподготовки и повышения квалификации всех категорий граждан в каждом регионе России. Цифровая платформа помогает специалистам проводить анализ рынка труда для определения необходимых региону профессий, конструировать образовательные программы для переподготовки и повышения квалификации граждан с целью их дальнейшего трудоустройства.

Платформа ЦОПП включает взаимодействие пяти сторон: граждан, образовательных учреждений, преподавателей, работодателей и ответственных госструктур. Каждый обучаемый получает доступ к «Личному кабинету», выбирает там подходящую программу обучения, контролирует учебный процесс, ищет вакансии и отслеживает отклики на них. Школьники, зарегистрированные на платформе, могут пройти профориентационное тестирование и получить рекомендации по программам. Образовательные учреждения публикуют на платформе информацию о курсах, формируют учебные курсы и управляют расписанием преподавателей, принимают заявки на обучение. Педагоги размещают обучающие материалы, формируют группы, проводят занятия и ведут электронный журнал. Работодатели отслеживают предложения от образовательных учреждений, просматривают профили потенциальных кандидатов и публикуют вакансии. Сотрудники госструктур формируют отчеты по программам обучения, о результатах обучения и по актуальным профессиям.

Информационная система обладает кастомизированным интерфейсом, позволяет выгружать различные формы аналитической отчетности и онлайн-статистики. В системе настроены различные механизмы уведомлений и обмена сообщениями. Платформа обеспечивает необходимый уровень защиты персональных данных, простоту интеграции с внешними системами и сервисами, а также отличается высокой производительностью, масштабируемостью и отказоустойчивостью.

За последние два года компания «Норбит» разработала цифровые платформы ЦОПП для четырех регионов: Забайкальского края, Новосибирской, Тамбовской и Курской областей.

Включение продуктов компании «Норбит» в Единый реестр дает возможность использовать решения для реализации политики импортозамещения в сфере информационных технологий госорганами и госкорпорациями страны. Платформа ЦОПП – это у 25 продукт группы компаний «Ланит», включенный в Единый реестр отечественного программного обеспечения.