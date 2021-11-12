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«Консист бизнес групп» выступила на CNews Forum 2021

Традиционное мероприятие российского рынка ИТ в этом году прошло в 14-й раз 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист бизнес групп» (входит в группу ЛАНИТ), представил доклад «Цифровая трансформация: что не так».

CNews Forum 2021 начался с пленарной сессии с участием экспертов мирового уровня, представителей российского бизнеса и госсектора. Участники заседания обсудили наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

Во второй части мероприятия состоялись сессионные заседания по шести направлениям: госсектор, банки, цифровая трансформация, торговля, информационная безопасность и облачные технологии.

Вячеслав Солопов представил доклад в сессии «Цифровая трансформация». В ней были затронуты вопросы осознания необходимости цифровой трансформации, пути к сквозной цифровизации, получения быстрого эффекта от цифровых изменений, роли 5G, надежности искусственного интеллекта и другие.

«Несколько лет назад началась большая дискуссия о возможностях цифры. Тогда многие говорили, что это способ решить большинство проблем и выход на новый технологический уклад. Сегодня есть возможность оценить, что уже свершилось, что еще в процессе, а что даже не началось, какие возможности еще есть, а какие – безвозвратно упущены», – комментирует спикер.

«Многие компании пытаются заменить автоматизацию цифровизацией, а потом удивляются, что затраты не окупаются. Однако невозможно провести цифровизацию, не трансформируя бизнес, – отметил Солопов. – Важно понимать, что если автоматизация приводит к сокращению затрат, материальных, технических, временных, то цифровизация предоставляет возможность выхода на новые рынки. Это отличный шанс, но руководство компании должно четко представлять, к чему стремиться, иначе цифровая трансформация окажется бесполезной».

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