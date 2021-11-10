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GFN.RU и «Ростелеком» запустили новый серверный кластер в Новосибирске

Игровой сервис GFN.RU и «Ростелеком» запустили в Новосибирске четвертый серверный кластер, который выведет облачный гейминг на базе технологий Nvidia на принципиально новый уровень. Совместный проект позволит сибирякам в разы сократить пинг в многопользовательских онлайн-играх.

Ранее за быстрое подключение к GFN.RU отвечали три серверных кластера: два в Москве (в дата-центре IXcellerate) и один в Екатеринбурге (на базе дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных»). Четвертый серверный кластер, инвестиции в который составили 300 млн руб., позволит GFN.RU нарастить мощности своей игровой инфраструктуры.

«Новые технические возможности для повышения качества облачного гейминга появятся в Сибири благодаря тому, что GFN.RU стал одним из основных резидентов дата-центра компании “Ростелеком — Центры обработки данных”, расположенного в Новосибирске. По уровню надежности инфраструктуры этот ЦОД соответствует уровню Tier III: все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Новый серверный кластер с современным оборудованием позволит улучшить качество предоставляемых услуг и снизит нагрузку на другие серверы», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

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