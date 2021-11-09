Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница
|

Wildberries расширит аналитику для продавцов и улучшит поиск товаров

Фонд «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ) и российский онлайн-ритейлер Wildberries с 12 по 15 ноября 2021 г. проведут онлайн-хакатон для разработчиков, датасаентистов, ML-специалистов, аналитиков, маркетологов и дизайнеров. Задачи для участников будут отражать реальные бизнес-потребности онлайн-ритейлера. Общий призовой фонд конкурса составит 500 тыс. руб.

Принять участие могут как отдельные специалисты, так и целые команды с навыками разработки, дизайна, аналитики и машинного обучения. С помощью хакатона Wildberries хочет найти свежие решения задач, стоящих перед компанией – совершенствование системы аналитики для предпринимателей и улучшение работы алгоритма поиска товаров. Участники должны будут выбрать одно из трех заданий:

Поисковые подсказки – наиболее эффективный алгоритм подбора подсказок, которые сокращают время пользователя на поиск нужного товара в поисковой строке маркетплейса.

Поисковые теги – набор поисковых подсказок (тегов), которые помогут сориентироваться в поисковой выдаче среди слишком большого количества разнообразных товаров или продолжить поиск в случае нерелевантной выдачи.

Инструмент продавца – прототип аналитического инструмента для продавцов, который поможет им продвигать свои товары на маркетплейсе для улучшения поведенческих факторов и увеличения продаж.

«Wildhack – это первая совместная партнерская программа генерации новых решений “Сколково” и Wildberries. Сейчас продавцы крупнейшего российского онлайн-ретейлера предлагают порядка 18 млн SKU. Эффективный поисковый инструмент и расширенный функционал аналитики позволят повысить продажи предпринимателей онлайн-площадки, а “Сколково” выступит партнёром по привлечению талантливых разработчиков», – отметила Ольга Стрелова, директор по акселерации в области ритейл технологий Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн

Программист создал поисковик без рекламы и слежки и грозится уничтожить Google

Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России

Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН

Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России

В Telegram вопреки обещаниям появилась реклама. Пользователей заставят отключать ее за деньги

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021