«Одноклассники» обновили сервис «Моменты»: приватные публикации, ответы в личных сообщениях, слайд-шоу

Социальная сеть «Одноклассники» к годовщине сервиса «Моменты» представила крупное обновление. Теперь пользователям доступны настройки приватности при публикации исчезающих фото и видео, возможность отвечать на моменты с помощью личных сообщений и публикация нескольких фотографий сразу в виде музыкального слайд-шоу. За год с момента запуска «Моментов» ежемесячная активная аудитория сервиса достигла 26 млн пользователей и составляет уже более половины аудитории всей социальной сети в России.

Благодаря новым настройкам приватности пользователи смогут самостоятельно определять степень конфиденциальности публикаций внутри сервиса. Теперь при публикации можно скрыть фото и видео от определенных пользователей или показать их только избранным друзьям. По умолчанию просмотр моментов доступен всем друзьям и подписчикам пользователя. Кроме того, в ближайшее время «Одноклассники» запустят возможность опубликовать моменты, которые будут видны всем пользователям соцсети.

Также «Одноклассники» добавили возможность отвечать на моменты личным сообщением, ранее это можно было сделать только с помощью своих ответных моментов. Теперь при ответе на публикацию пользователь сможет отправить текстовое сообщение в личную переписку.

Для пользователей Android-приложения «Одноклассники» доступна функция слайд-шоу: сервис автоматически создает видео с фоновой музыкой из нескольких фотографий. Фоновая музыка была написана специально для сервиса, композиция в слайд-шоу выбирается автоматически.

«Сервис “Моменты” отметил свою первую годовщину. За этот год пользователи “Одноклассников” стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей, и еще 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей. При этом 53% пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких», – отметил Владимир Кочетков, директор по проектам «Одноклассников».

Число просмотров моментов в месяц достигло 460 млн, а количество реакций пользователей на них — 48 млн. Чаще всего моменты публикуют пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Ранее «Одноклассники» представили публичный API (программный интерфейс приложения) для «Моментов». С его помощью из внутренних приложений ОК пользователи могут использовать функцию публикации поста одновременно в ленту и в виде момента.

«Одноклассники» запустили «Моменты» в октябре 2020 г. как возможность публиковать исчезающие фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности с помощью интерактивного рейтинга. В июле 2021 г. «Одноклассники» запустили тематические конкурсы — новую возможность для обмена интересным контентом в сервисе «Моменты».