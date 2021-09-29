«Сбер» представил технологию противодействия телефонному мошенничеству

«Сбер» совместно с АБК (входит в экосистему «Сбера») разработал новое решение, предупреждающее пользователей о телефонном мошенничестве в реальном времени. Сервис получил название «Аура». В его основе лежат технологии искусственного интеллекта, в том числе современная языковая нейросетевая модель глубокого обучения, которая исследовала тысячи разговоров настоящих мошенников.

«Аура» уже доступна абонентам оператора «Сбермобайл» (входит в экосистему «Сбера»). Звонки клиентов, подключивших услугу, будет анализировать искусственный интеллект: как только он распознает злоумышленников, абонент услышит звуковое сообщение: «Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим».

Обучение технологии проходило на основе базы данных кибербезопасности «Сбера», её обучение продолжается на новом материале и улучшается с каждым новым звонком.

В рамках пилотного проекта «Аура» показала 80% точность детектирования мошеннических действий и менее 1% ложноположительных срабатываний модели.

Услугу «Аура — защита от мошенничества» можно подключить в приложении «Сбермобайл».

Дмитрий Теплицкий, генеральный директор АБК, сказал: «Статистика первого полугодия 2021 г. показала нам, что больше 70% звонков с незнакомых номеров поступает от мошенников. Каждый месяц они выводят со счетов доверившихся им граждан от 3,5 до 5 млрд руб. Угрозой при этом является не только настойчивость злоумышленников — мошенники используют методы социальной инженерии и регулярно изобретают новые схемы давления. Для противодействия им не подойдёт статичное решение, поэтому мы сделали ʺАуруʺ гибкой, способной дообучаться на новом материале. Технология улучшает себя сама в режиме реального времени и является альтернативой традиционным методам защиты от нежелательных звонков вроде чёрного списка и автоответчика».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбермобайл», сказал: «Защита и безопасность данных клиента на сегодняшний день — первый приоритет для компании ʺСбермобайлʺ. Поэтому мы тщательно относимся ко всему, что связано с предотвращением мошенничества, обеспечением защиты конфиденциальных данных наших абонентов. ʺАура — защита от мошенничестваʺ — услуга, которая уже доступна клиентам оператора. Сохранение доверия клиентов и предотвращение любых инцидентов, которые могут подорвать такое доверие, стали главной задачей для всех нас».