Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Ратибор» управляет ключевыми процессами с помощью «Турбо»

Компания «Ратибор», производитель фруктово-ягодной консервации, перевела процессы управления торговлей, складом, производственным и бухгалтерским учетом, казначейством и кадрами на российскую платформу «Турбо Х». Исполнение проекта обеспечила компания «О.Ф.С.Т.» – партнер «Турбо» («Турбо»– одно из ключевых направлений бизнеса «Консист Бизнес Групп», входящей в группу «Ланит»).

Более двадцати лет «Ратибор» развивает бизнес с помощью решений на базе платформы «Турбо».

На старте производства «Рабитор» использовал решение «Турбо бухгалтер». С ростом бизнеса системный ландшафт дополнялся новыми модулями и сервисами. В 2021 г. на современное поколение платформы «Турбо Х» были переведены все ключевые процессы компании. Это бухгалтерский и налоговый учет, управление продажами, закупками, складом, производственный учет, расчет заработной платы и кадровый учет.

Торговые сети – контрагенты, а это порядка 1100 юридических лиц, размещают заказы напрямую в корпоративном решении электронного документооборота, с которым интегрирована система на платформе «Турбо Х». Система отслеживает оперативные остатки на складах – как количество ягод, фруктов и овощей, так и количество готовой продукции в банках, поддерживает бухгалтерский учет на производстве – списание сырья на основе рецептур и выпуск готовой продукции, закупки сырья и процессы казначейства для регистрации заявок на оплату от поставщиков.

Единая маршрутная карта позволяет формировать план выпуска продукции с указанием сырья и итогового количества товара. Решение также поддерживает учет давальческого сырья для изготовления продукции под заказ из предоставляемых сетями компонентов. Систему на платформе «Турбо Х» используют сотрудники бухгалтерии, финансового отдела, склада, производства, отдела снабжения и экономического отдела, а также менеджеры по продажам компании «Ратибор».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье

С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture