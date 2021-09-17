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BI.ZONE: инфраструктура более чем 60% российских компаний уязвима для хакеров

BI.ZONE, компания по стратегическому управлению цифровыми рисками, сообщает в своем руководстве «Путь к цифровому лидерству. Как построить процесс управления инцидентами», что более половины отечественных компаний имеют низкий уровень защищенности. По данным экспертов, многочисленные уязвимости в инфраструктуре организаций позволяют злоумышленникам красть пользовательские данные, перехватывать контроль над внутренними приложениями, удаленно запускать код в целевой системе и проводить другие атаки.

«Причина низкой защиты заключается в некорректном разделении прав во внутрикорпоративных приложениях. К примеру, некоторые функции, связанные с использованием конфиденциальных сведений, должны быть доступны исключительно администраторам. Однако во многих компаниях закрытыми данными может распоряжаться и обычный пользователь, чью учетную запись намного проще скомпрометировать», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Он уточняет, что через рабочие аккаунты пользователей злоумышленники подключаются к ИТ-инфраструктуре организации, а затем используют эту лазейку для мошенничества, такого как кража информации.

Специалисты BI.ZONE установили, что в 24% случаев преступникам удается получить доступ к исходным кодам внутренних систем. Это позволяет хакерам собрать больше входной информации о приложениях компании и подготовиться к атаке.

Среди недочетов, которые эксперты BI.ZONE находили в исходном коде некоторых организаций, встречались уязвимости, допускающие межсайтовый скриптинг. Эта атака позволяет мошенникам украсть учетные данные пользователя и войти в его аккаунт. Также злоумышленники проникают в инфраструктуру организаций с помощью SQL-инъекций, обеспечивающих подключение к базам данных компании и выполнение произвольных команд в них. Еще одна серьезная атака, — эксплуатация RCE-уязвимостей. В рамках нее злоумышленники могут запустить вредоносный код на устройстве без физического доступа к нему, — отправив команду по локальной сети компании или через интернет. Подобные атаки позволяют хакерам перехватывать управление корпоративными системами и воровать конфиденциальные данные.

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