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Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения

Компания «Интерсвязь» анонсирует запуск социального проекта «Школьное питание», направленного на сбор обратной связи от учеников и родителей о качестве организации обедов в учреждениях общего образования. Следующим этапом развития сервиса в перспективе может стать оплата таких услуг с помощью ключа от «Умного домофона».

Напомним, больше года назад специалисты «Интерсвязи» внедрили в ключ от «Умного домофона» возможность оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска. Задумка разработчиков — создание полноценной экосистемы, которая поможет уральцам решать множество повседневных задач при помощи одного компактного устройства. Сейчас в разработке ИТ-специалистов — сервис, который позволит расплачиваться за обеды в школьных столовых и буфетах. Это избавит родителей от необходимости снабжать детей наличными средствами и поможет не беспокоиться об их сохранности. Так же, как и в транспортной карте, деньги надежно защищены, а лицевой счет можно пополнять в режиме онлайн — в любое удобное время.

Первым этапом запуска полезного сервиса станет совместный социальный проект компании «Интерсвязь» и Общественной палаты Челябинской области. В ближайшие дни в мобильном приложении «Умный город» появится особая функция — «Школьное питание». С помощью этого сервиса ученики и их родители смогут оставить обратную связь по качеству организации питания в конкретном образовательном учреждении. Все обращения автоматически будут направляться в Общественную палату.

«Раньше обращения собирались через специальную google-форму, однако такая система была не вполне удобна. Таблица была перегружена данными в разных форматах, в ней было сложно сориентироваться, провести анализ информации по конкретной образовательной организации и населенному пункту. Поэтому наши специалисты по запросу Общественной палаты создали специальный раздел для супераппа, с понятным интерфейсом и функционалом. Теперь все обращения будут автоматически отправляться в Палату. Оставить свои отзывы или предложения можно не только непосредственно по качеству питания, но и по ценовой политике, льготам, соблюдению санитарных норм и обедам для детей с особыми потребностями по здоровью. Благодарности и похвала также принимаются», – отметили представители «Интерсвязи».

До конца недели сервис «Школьное питание» станет доступен южноуральским пользователям мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город» версии не ниже 1.11.2.

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