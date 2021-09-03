«Вконтакте» и «Одноклассники» тестируют предупреждение о потенциально недостоверной информации

«Одноклассники» и «Вконтакте» в тестовом режиме запустили новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации — такие публикации будут сопровождаться специальной меткой. Предупреждение можно будет увидеть при просмотре материала — так пользователи не будут ограничены в получении информации, но увидят сигнал о том, что к ней нужно отнестись с осторожностью. Решение о дальнейшем использовании инструмента будет принято по результатам тестов и обратной связи от пользователей.

Иван Корнеев, руководитель команды модерации «Вконтакте», сказал: «В большинстве случаев достаточно критического мышления и элементарной информационной грамотности, чтобы отличить правду от вымысла. Однако бывают ситуации, когда не сразу удаётся распознать, например, вымышленные резонансные новости или поддельные научные исследования. Распространение такой информации порой приводит к последствиям в жизни за пределами интернета — сеет панику или подталкивает людей лечить серьёзные заболевания небезопасными методами. Особенно очевидно это стало во время пандемии COVID-19. Мы сталкиваемся с публикациями о том, что раковую опухоль можно вылечить мёдом, что чеснок и настой имбиря защищают от коронавируса, а вышки 5G его распространяют, что Земля плоская, а прививки вызывают аутизм. Поэтому мы ищем новые решения, чтобы помочь пользователям лучше ориентироваться в контенте, критически относиться к информации и оставаться в безопасности».

Предупреждением будет отмечен контент, на который пожаловались пользователи соцсети. Метка появится только в случае, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов международных и локальных компетентных организаций (например, Всемирной организации здравоохранения). Личное мнение и оценочные суждения, а также шутки, пародии и мемы не помечаются как потенциально недостоверные.

По итогам тестирования «Вконтакте» и «Одноклассники» планируют создать публичные принципы работы с недостоверной информацией, а также сообщество независимых экспертов по фактчекингу. Социальные сети ведут переговоры с экспертами, которые помогут развить стандарты модерации такого контента — как внутри соцсетей, так и для всей индустрии. ОК и VK приглашают фактчекеров, профессиональных журналистов, учёных и общественные организации к совместной работе.

Сообщить о резонансных публикациях, в которых содержится ложная информация, можно с помощью кнопки «Пожаловаться» «Вконтакте», выбрав причину жалобы «Обман» и категорию «Введение в заблуждение». Прочитать о текущем подходе «Вконтакте» к модерации недостоверной информации можно в обновлённом разделе «Центр безопасности». «Одноклассники» в ближайшее время введут отдельную категорию жалоб пользователей на недостоверный контент в интерфейсе соцсети.

Ранее «Вконтакте» начала сопровождать публикации о COVID-19 в ленте новостей специальной меткой со ссылкой на единый центр информации по коронавирусу. Всего с начала пандемии команда «Вконтакте» удалила почти 2 млн однотипных записей в сообществах и спам-рассылок с ложной информацией о коронавирусе, создала единый центр информации и тематическую ленту новостей от проверенных источников.

«Одноклассники», в свою очередь, активно работают с крупнейшими медиа, чтобы обеспечить пользователей полной информацией по самым актуальным и сложным темам. В частности, в самом начале пандемии в ОК появилась специальная лента с проверенными новостями о коронавирусе от 150 федеральных и региональных СМИ, в июле 2021 г. ОК запустили единый информационный центр COVID-19. Также совместно с Роспотребнадзором ОК регулярно мониторят популярные публикации, связанные с COVID-19, вакцинацией и методами лечения, и проверяют их на достоверность фактов.