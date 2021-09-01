Российские ученые получили доступ к инновационной ИИ-платформе OncoUnite

Российские ученые будут проводить геномные исследования онкологических заболеваний с помощью российского сервиса OncoUnite, созданного одноименной компанией-резидентом «Сколково» на основе инструментов искусственного интеллекта облака Microsoft Azure и службы Microsoft Genomics.

Искусственный интеллект поможет упростить создание максимально эффективных схем лечения, сократив время подбора препаратов от нескольких часов до нескольких минут. Кроме того, математическое моделирование клинических испытаний новых лекарств позволит сократить количество экспериментов и сфокусировать усилия на наиболее перспективных из них, ускорив, таким образом, их создание. Использование платформы стало возможным благодаря пожертвованию Microsoft благотворительному фонду помощи взрослым «Живой» средств для ее внедрения.

Специалисты одного из ведущих онкологических центров России смогут бесплатно проанализировать 100 наиболее сложных случаев онкозаболеваний и подобрать самые действенные методы лечения, а также определить группы риска среди здорового населения, чтобы предотвращать онкозаболевания или выявлять их на самой ранней стадии. Ученые смогут создавать «цифровые модели» наиболее сложных пациентов, загрузив в них значимую информацию в деперсонализированном формате – геномные данные, историю болезни и т.п., и далее сравнивать их с обезличенными данными по тысячам пациентов и клеточных моделей из открытых научных библиотек и с помощью искусственного интеллекта Microsoft прогнозировать развитие заболевания, а также реакцию на те или иные препараты и методы терапии. Это станет основой научных исследований по подбору новых действенных методов лечения самых сложных случаев, а также поможет определить группы риска среди здорового населения, чтобы предотвращать онкозаболевания или выявлять их на самой ранней стадии.

«Сегодня проблема борьбы с онкологическими заболеваниями во всем мире вышла на передний план, а в нашей стране стала национальным приоритетом. Ежегодно в России появляется более 500 тысяч новых больных. С помощью сервиса OncoUnite ученые смогут провести исследование 100 наиболее сложных онкологических случаев, выявить причины возникновения опухоли, прогнозировать ее развитие, подобрать новые индивидуальные методы терапии, что, безусловно, положительно скажется на ситуации с онкозаболеваниями в стране», – отметила директор Фонда помощи взрослым «Живой» Виктория Агаджанова.

OncoUnite – это программный сервис для обработки геномных данных, ориентированный на молекулярную онкологию. Он использует ОМИКСные данные опухоли (ДНК и РНК), известные базы знаний, а также информацию по тысячам пациентов и клеточных моделей, отражающую результаты применения препаратов. Решение разработано на основе облачного сервиса для геномных исследований Microsoft Genomics и инструментов искусственного интеллекта облака Microsoft Azure, в частности технологий глубокого обучения.

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«Microsoft видит свою роль в том, чтобы помогать оптимизации и развитию системы здравоохранения в России и, таким образом, улучшать качество жизни и здоровья людей. Оценив трудности, с которыми столкнулась отрасль в последний год, мы поняли, что не можем оставаться в стороне и должны помочь российским врачам в такой непростой период. Именно поэтому мы сделали пожертвование фонду «Живой», чтобы помочь российским врачам решать стратегически важную задачу – бороться с онкологическими заболеваниями в нашей стране», – прокомментировала Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

Служба Microsoft Genomics является частью инициативы Microsoft Healthcare NExT, нацеленной на ускорение внедрения инноваций в области здравоохранения посредством искусственного интеллекта (ИИ) и облачных вычислений. Это высокомасштабируемый сервис в облаке Azure для ускоренной обработки результатов геномного секвенирования и вторичного анализа генома человека. Он позволяет сопоставлять миллиарды фрагментов необработанных геномных данных с референсными геномами и анализировать, чем они отличаются. Сервис сертифицирован ISO и соответствует правилам HIPAA, что является критическим требованием для интеграции решения в клинические процессы.