МТС готовится к росту объема данных на фиксированной сети

МТС начала замену сетевого оборудования на фиксированной сети в Московском регионе, которая обеспечит моментальную обработку растущего рекордными темпами клиентского трафика.

До конца 2021 года МТС установит на фиксированной сети связи, построенной и обслуживаемой дочерней компанией МГТС, новый комплекс маршрутизаторов топ-класса BRAS (Broadband Remote Access Server), отвечающих за управление клиентским трафиком. Число маршрутизаторов увеличится почти вдвое – до 38, производительность каждого вырастет в три раза. Это позволит свести до минимума время загрузки страниц, а также задержку в передаче пакетов данных, что критически важно для любителей онлайн-игр и стриминга.

Объем переданных данных в фиксированной сети МТС в Московском регионе за прошлый год увеличился на рекордные 40% на фоне 20-30% в предыдущие годы. При этом трафик на игровые сайты и платформы и сервисы потокового видео растет в три раза быстрее, чем на ресурсы с другим типом контента, и сейчас на него приходится почти 70% в общем объеме. В этом году интерес к видео и геймингу сохраняется на высоком уровне. Средняя скорость интернет-соединения за год увеличилась на 10% и составила 264 Мбит/с, скорость интернет-трафика в часы пиковой нагрузки в сети МТС выросла на 45% до 2,1 Тбит/с.

«Рост интернет-трафика в фиксированной сети Московского региона, по нашим прогнозам, составит к концу текущего года как минимум 30% и в ближайшие годы сохранится на этом уровне, – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Учитывая популярность видео-контента и все более активное распространение AR и VR-технологий, мы активно инвестируем в опережающее развитие сети и обновление как сетевого, так и абонентского оборудования. Благодаря этому наши абоненты в Московском регионе одними из первых могут обращаться к самым последним цифровым сервисам, не ограничивая себя в интернете».