В Югре проходит цифровая трансформация судебного делопроизводства

В Югре разработан функционал подачи заявлений мировым судьям в электронном виде и уже сейчас юридические и физические лица активно подают мировым судьям электронные документы.

Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте мировых судей автономного округа, физическим лицам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. После авторизации на данном сайте создается личный кабинет, после чего пользователю становится доступной подача заявлений в электронном виде. Гражданин может загрузить как отсканированный бумажный документ, так и документ в электронной форме с цифровой подписью.

Электронный формат подачи документов становится всё более популярным. Так, только за первое полугодие 2021 года подано 19 267 документов в электронном виде. Это более, чем в 3 раза превышает количество поданных заявлений, направленных за весь прошлый год (5 829).

Также налажено электронное взаимодействие мировых судей автономного округа с ФССП России в части обмена исполнительными документами. В настоящее время посредством системы межведомственного взаимодействия в ФССП России за первое полугодие 2021 года направлено более 27 тысяч исполнительных листов. Данный функционал значительно сократил время производства, связанного с исполнением судебных постановлений. Сейчас обмен документами стал занимать считанные секунды.

Цифровая трансформация активно внедряется в судебную систему.

Югра принимает активное участие в реализации суперсервиса «Правосудие онлайн», который в будущем позволит удаленно участвовать в судебных заседаниях через Портал госуслуг.

В 2022-2023 годах в деятельность мировых судей войдёт в эксплуатацию электронная инфраструктура, что позволит гражданам знакомиться с материалами дела и получать различные уведомления через портал Госуслуг, а мировым судьям принимать исковые заявления в электронном виде и организовывать заседаниях в режиме видеоконференцсвязи. При этом суд для подачи иска будет определяться автоматически, что исключит риск ошибки при выборе суда при подаче заявления.

Комплексная работа в данном направлении проводится в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».