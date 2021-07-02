Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России

Tele2, оператор мобильной связи, масштабировал поддержку проекта Emergency Box на 10 регионов России. Инициатива сети взаимопомощи «ТыНеОдна» и бренда одежды YOU направлена на сбор вещей первой необходимости для жертв домашнего насилия.

Tele2 выделила для пакетов экстренной помощи SIM-карты. Пострадавшие могут получить комплекты через кризисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске.

Пакеты экстренной помощи (Emergency Boxes) с предметами первой необходимости от различных брендов будут выдавать пострадавшим от домашнего насилия, обратившимся за помощью в кризисные центры указанных городов. Tele2 пополнила их содержимое SIM-картами с возможностью саморегистрации и оплаченным пакетом минут и гигабайтов. Это позволит людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживать важные социальные контакты, защитив себя от преследования агрессора.