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«Магнит» выпустил пять миллионов платежных карт Magnit Pay

ПАО «Магнит» подвел итоги работы платежного сервиса Magnit Pay за семь месяцев.

С момента запуска сервиса в декабре 2020 г. компания выпустила 5 млн виртуальных платежных карт. При этом около 65% пользователей используют Magnit Pay для покупок вне экосистемы «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки.

Владельцы виртуальных карт активно совершают покупки и в магазинах «Магнит». В частности, прирост средних трат в первый месяц после начала использования карты составил около 15%. Кроме того, владельцы карт Magnit Pay в два раза чаще приходят в торговые точки сети, чем участники программы лояльности компании.

Напомним, что в декабре 2020 г. «Магнит» объявил о создании суперприложения, которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров компании.

Первым этапом стал запуск платежного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ. Весной 2021 г. компания первой из российских ритейлеров добавила в свое приложение программы лояльности услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. Позднее «Магнит» запустил оплату для держателей карт Magnit Pay по единому с программой лояльности QR-коду. А в июне 2021 г. компания запустила онлайн-сервис «Кредитный брокер», который сегодня является начальным этапом запуска продукта (Minimum Viable Product/MVP). С его помощью которого любой пользователь мобильного приложения сети может отправить заявку на получение кредитной карты и в короткий срок получить ответ от подключенных к сервису банков-партнеров.

В ближайшее время «Магнит» намерен включить в суперприложение и другие сервисы – среди них переводы и оплата услуг ЖКХ, штрафов, и пр.

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