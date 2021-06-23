Разделы

ИТ в госсекторе
|

Концерн «Автоматика» представляет комплекс противодействия БЛА

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представляет комплекс противодействия БЛА «Пищаль».

Комплекс борьбы с БЛА «Пищаль» позиционируется как самый легкий и в то же время мощный ручной комплекс как для индивидуального применения, так и в составе других комплексов. При весе оборудования всего 4 килограмма Концерн добился дальности противодействия более 2 тыс. метров, что является лучшим показателем для комплексов данного типа.

«Продукция Концерна «Автоматика» востребована не только в России, но и за рубежом. Мы готовы расширять сотрудничество с Белоруссией по всему спектру продукции и услуг, в частности, в сферах информационной безопасности и противодействия БЛА», - заявил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

На площадке MILEX 2021 также состоится Девятая Международная научная конференция по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности, организованная Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь. В ходе мероприятия руководители и специалисты министерств и ведомств России и Белорусии, научных и образовательных учреждений, предприятий и компаний, занимающихся разработкой и освоением перспективных технологий военного и двойного назначения, обсудят текущие тенденции в области военной науки и безопасности.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»

Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда

Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом

Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза

Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией»

В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще