«Ростелеком» обеспечил интернетом ЕлАЗ в Татарстане

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету Елабужский автомобильный завод. Теперь производителю спецтехники для нефтегазовой отрасли и дорожного хозяйства открыт широкополосный доступ в сеть, а также возможность использовать современные телеком-сервисы от крупнейшего в России поставщика цифровых услуг и решений.

«Наши специалисты проложили пять километров оптоволоконного кабеля. Теперь на Елабужском заводе есть современная оптическая инфраструктура, которая может служить основой для подключения различных цифровых сервисов. Имея широкополосный доступ к интернету, легко смонтировать камеры облачного видеонаблюдения для повышения безопасности, развернуть виртуальную АТС для более эффективного общения с клиентами и партнерами, организовать виртуальный центр обработки данных для оперативной работы с большими объемами информации» - сказал Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком».

В ближайшее время воспользоваться услугами от компании «Ростелеком» смогут и другие предприятия, расположенные на территории ЕлАЗа.