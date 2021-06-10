В Москве протестировали отечественное интеллектуальное устройство для слабослышащих

Инновационное устройство расшифровки речи для слабослышащих, получившее название «Чарли», протестировали на ВДНХ. С помощью технологии искусственного интеллекта оно преобразовывает речь в текст и отображает его на экране планшета или смартфона человека с нарушениями слуха.

Гаджет оснащен высокочувствительными микрофонами и датчиками. Для корректной работы его необходимо положить на расстоянии двух метров от говорящего человека. «Чарли» преобразует речь в текст с помощью специальной программы и выводит его на экран любого устройства. Чтобы воспользоваться гаджетом, слабослышащему человеку необходимо будет скачать на смартфон, компьютер или планшет специальное приложение. Оно работает, если у гаджета есть доступ к беспроводному интернету.

«Чарли» позволяет людям с нарушениями слуха учиться и работать дистанционно. Например, преподаватель в институте может положить «Чарли» рядом с собой во время лекции, а слабослышащие студенты, подключившись по ссылке к специальной программе, смогут читать преобразованную в текст речь лектора. Таким же образом «Чарли» позволяет проводить дистанционно рабочие совещания, конференции и другие мероприятия.

Кроме того, к гаджету можно подключить дисплей Брайля — устройство вывода, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля для людей с нарушениями зрения.

«Чарли» позволяет людям с нарушениями слуха учиться и работать дистанционно

Испытания устройства «Чарли» проходили в инфоцентре ВДНХ в период с 15 марта по 20 мая 2021 г. в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Опробовать новое устройство и оставить отзыв могли все желающие. По итогам тестирования был составлен перечень рекомендаций. Гаджет усовершенствуют с учетом пожеланий первых пользователей и после этого выведут на рынок.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется Правительством Москвы с мая 2020 г., а с 2019 г. она работала в тестовом режиме. Благодаря ей компании, создающие и применяющие научные достижения, могут испытать свою продукцию на подходящих городских или коммерческих площадках. Они получают обратную связь от потребителей, это позволяет предпринимателям оценить конкурентоспособность и перспективы своих разработок и усовершенствовать их до вывода на рынок. Организации, на базе которых проходят тесты, первыми знакомятся с перспективными технологиями.

«Программа пилотного тестирования инноваций в городской среде объединяет городские и коммерческие организации с компаниями — разработчиками инновационной продукции. В ее базе больше тысячи инновационных решений, которые можно протестировать более чем на 120 московских площадках. Инновационные решения касаются 18 отраслей, включая образование, медицину, ритейл, производство и досуг. Сегодня уже завершено 66 пилотных тестирований, еще 37 находятся на стадии реализации», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Благодаря программе пилотного тестирования инноваций уже более чем 300 компаний-разработчиков имеют возможность проверить эффективность и конкурентоспособность своих решений в реальных условиях. Они получили обратную связь от пользователей и сделали свои продукты более востребованными, а задействованные в тестировании площадки смогли адаптировать технологии под собственные нужды и повысить эффективность бизнеса.

С 2020 г. к программе пилотного тестирования присоединилась ВДНХ.