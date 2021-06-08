«Яндекс.лавка» запустилась на Урале

В Екатеринбурге появилась «Яндекс.лавка». Свердловская область стала седьмым регионом присутствия сервиса доставки продуктов и готовой еды за 10-15 минут. До конца 2021 г. «Лавка» инвестирует 250 млн руб. в развитие в регионе.

Сервис уже запустил 13 точек и покрыл половину города. Ультрабыстрая доставка продуктов и готовой еды уже доступна более чем 500 тыс. жителям Екатеринбурга и в течение нескольких месяцев полностью покроет город. «Лавка» в Екатеринбурге работает дольше многих обычных магазинов города — с 7:30 до 23:30, а позже станет круглосуточной. Всего в «Лавке» в Екатеринбурге более 2,5 тыс. наименований товаров, многие из которых тяжело найти в обычных магазинах.

В каждом новом регионе сервис локализует ассортимент. В Екатеринбурге около трети продукции представлено локальными производителями, а в некоторых категориях, например, мясной гастрономии или кисломолочной продукции их доля достигает 80%. В сервисе также действует проект «Экспериментальная полка» — небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя на нескольких точках «Лавки». Если их товары будут пользоваться спросом, «Яндекс.лавка» включит их в свой постоянный ассортимент. Еще одно из отличий сервиса — большой ассортимент готовых блюд от екатеринбургских ресторанов и производителей.

Также в Екатеринбурге появилась услуга доставкии «по клику». Она уже успешно работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Пользователи могут сделать заказ на «Яндекс.маркете», на следующий день товар приедет в ближайшую «Яндекс.лавку», откуда в любой момент можно вызвать курьера, который за 15–20 минут привезёт товар точно по адресу. К заказу также можно будет добавить необходимые продукты.

Все заказы из «Яндекс.лавки» доставляют велокурьеры, сотрудничающие с сервисом, и водители-партнеры «Яндекс Go».