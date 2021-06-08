CEO SberTech расскажет о платформе Platform V в рамках форума CNews

20 мая на первой технологической конференции Сбера SmartDev21 был анонсирован выход на рынок PaaS Платформы, которая долгое время была доступна только для Сбера и его экосистемы.

В рамках форума CNews Андрей Войнов, CEO SberTech и вице-президент по развитию Platform V (ПАО Сбербанк), расскажет о том, какие конкурентные преимущества вы можете получить, используя платформу, и познакомит вас с основными продуктами.

Platform V – открытое решение, доступное на рынке технологических продуктов. Это высокотехнологичная база для развития любого бизнеса, которая позволяет сконцентрироваться на создании новых продуктов и их ценности для клиентов, затрачивая минимальное время на вывод новых услуг на рынок. Это решение, призванное стать драйвером ИТ-трансформации для бизнеса и государства.

Platform V – быстрое создание и исполнение промышленных приложений в облаке.

Платформа представляет собой набор из 55 PaaS-продуктов от Сбера. Передовые технологии. Легкий старт. End-to-end разработка приложений любой сложности и масштаба.

Platform V – это:

минимальный Т2М создания и вывода продуктов благодаря готовому набору компонентов, инструментов и архитектурных шаблонов платформы;

сloud-native платформа, оптимизированная для создания приложений в облаке;

архитектура высокой доступности и надежности для построения приложений любого масштаба;

радикальное повышение эффективности разработки и сопровождения с инструментами Platform V Works;

AI-driven: автоматизация бизнес-процессов и отсутствие ручных операций за счет использования инструментов AI на всех слоях enterprise-архитектуры;

безопасность приложений, встроенная в платформу;

professional services: обучение, архитектурный консалтинг, поддержка 24/7.