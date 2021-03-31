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SberCloud примет участие в конференции CNews «Цифровая трансформация 2021»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Директор департамента по работе с крупнейшими клиентами SberCloud Алексей Евстратов примет участие в конференции CNews «Цифровая трансформация 2021», которая пройдет в Москве 1 апреля 2021 года.

По мнению Алексея Евстратова, глубокая цифровая трансформация практически невозможна без использования облачных сервисов. Компания SberCloud предлагает более 50 высокотехнологичных сервисов IaaS/PaaS облачной платформы SberCloud.Advanced, которые позволяют быстро создавать и эффективно управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами, радикально минимизировать ресурсы, требуемые для работы корпоративных ИТ-систем, а также в разы сокращает время вывода новых продуктов на рынок.

«Наши сервисы SberCloud.Advanced, а также инновационная облачная платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space позволяют провести полную цифровую трансформацию организации. Можно сказать, что мы уже сейчас предлагаем клиентам то, что им понадобится завтра, и они могут выстроить детальную стратегию цифровой трансформации на несколько лет вперед, опираясь на уже существующие сервисы SberCloud. Цифровая трансформация – долгосрочный тренд, так как во всем мире этот процесс находится еще в начальной стадии своего развития», - отметил директор департамента по работе с крупнейшими клиентами SberCloud.

Последние годы цифровая трансформация является одной из самых обсуждаемых тем. На мероприятии участники рассмотрят, какова роль государства в цифровой трансформации, какие дополнительные стимулы цифровых преобразований появились у бизнеса в последнее время, как цифровизация влияет на эффективность бизнес-процессов, как оптимизировать затраты на цифровые преобразования, как оценить эффективность цифровизации.

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