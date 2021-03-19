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Vivo расширяет сеть официальных сервисных центров в России

Техника

Vivo объявила об открытии официальных сервисных центров в Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. Пользователи устройств компании смогут получить полный спектр гарантийного и сервисного обслуживания, приобрести официальные аксессуары vivo.

Большинство ремонтных работ выполняется в присутствие заказчика в течение 40 минут, а для клиентов созданы условия для комфортного ожидания. При необходимости может быть предоставлена услуга бесплатной доставки обслуживаемого устройства по указанному адресу.

Для клиентов официальных сервисных центров vivo доступно значительное количество бесплатных услуг, таких как диагностика состояния устройства, обновление программного обеспечения, удаление загрязнений с корпуса устройства и многое другое. Помимо послепродажного обслуживания пользователи могут получить рекомендации по использованию смартфонов. Сервисные центры также открыты в Москве и Санкт-Петербурге, в других городах России можно воспользоваться услугами авторизованных центров vivo.

Адреса новых официальных сервисных центров vivo: Казань, ул. Московская, 72/10, Екатеринбург, ул. 8-марта, 51, БЦ «Саммит» 11, Владивосток, ул. Алеутская 45. Дополнительная информация по ремонту и обслуживанию устройств компании доступна на сайте компании.

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