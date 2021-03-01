Минцифры России запустило реестр обязательных требований к бизнесу в рамках госконтроля

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске в опытную эксплуатацию реестра обязательных требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля. Федеральная государственная информационная система (ФГИС) создана для реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере контрольно-надзорной деятельности.

Данное обязательство возложено на Минцифры России после утверждения Правительством Российской Федерации правил формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований 6 февраля 2021 года.

Цель создания реестра — систематизация обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах (НПА), ведение актуальной электронной базы данных таких НПА, а также информирование заинтересованных лиц об обязательных требованиях.

«Минцифры России как оператор системы обеспечивает ее бесперебойное функционирование в соответствии с техническими, качественными, функциональными и эксплуатационными требованиями к реестру. Сведения, содержащиеся в реестре, будут размещаться на специализированном публичном портале, функционирование которого также обеспечит Минцифры России до 1 июля 2021 года. Все эти инструменты призваны помочь бизнесу соблюдать обязательные требования», — сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Среди функциональных возможностей системы — автоматическое распознавание в текстах НПА обязательных требований и проверка их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения. Это упрощает процессы наполнения и поддержания реестра обязательных требований в актуальном состоянии.

Система выступает в качестве единой платформы для коммуникации рабочих групп, экспертов, представителей ФОИВ-регуляторов, контрольно-надзорных органов и Аналитического центра при Правительстве РФ при дальнейшей актуализации НПА, содержащих обязательные требования.

Среди прочего функционала, ФГИС имеет возможность планирования и проведения очных и заочных заседаний рабочих групп, учета планов-графиков разработки нормативных правовых актов, мониторинга этапов согласования проектов актов.

Данное решение позволило автоматизировать деятельность 43 рабочих групп, в системе уже работают более 3,5 тыс. пользователей, состоялось более 800 заседаний рабочих групп.

В настоящее время реестр, работа над которым ведется совместно с Минэкономразвития России, позволяет оперативно информировать Правительство Российской Федерации о ходе реализации «регуляторной гильотины» в части пересмотра актов с обязательными требованиями.

«В рамках пилотного проекта будут сделаны первые шаги к выделению обязательных требований и их систематизации. После завершения эксперимента с 5 федеральными органами исполнительной власти, мы планируем масштабировать Реестр на деятельность остальных органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную и разрешительную деятельность. Инструменты, реализуемые при создании системы должны быть полезны как предпринимателям, так и органам государственной власти, устанавливающим новые обязательные требования и осуществляющим контроль за их исполнением», — отметил статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.