Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte

Банк непрофильных активов «Траст» и команда Business Intelligence (BI) компании ИТ-консалтинга Glowbyte завершили процесс внедрения в банке системы BI — платформы для хранения и анализа данных о проектах, реализованной в виде витрин и дашбордов. Новый комплекс программных решений позволит «Трасту» оптимизировать бизнес-процессы и качество аналитической отчетности, а также сократить сроки обработки данных.

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт, созданный Банком России в рамках процесса оздоровления банковской системы. В периметре «Траста» были консолидированы непрофильные активы пяти санируемых финансовых организаций.

Эта специфика определила высокий уровень сложности и уникальность проекта внедрения BI-системы. Командам «Траста» и Glowbyte пришлось работать с большим количеством данных, сосредоточенных в специфичном программном обеспечении. Система управления проектами не отвечала потребностям банка в оперативном получении данных о проектах и не соответствовала требованиям к современным системам бизнес-анализа и визуализации информации.

Команды «Траста» и Glowbyte создали единый инструмент формирования оперативной, непротиворечивой и достоверной информации по ключевым показателям деятельности и работы с активами. BI-система позволяет за секунды получить информацию по интересующему проекту и представить ее в заданном виде с утвержденной детализацией в режиме онлайн. Это инструмент, необходимый не только для продуктивной текущей работы подразделений банка, но и для принятия управленческих решений на всех уровнях.

«Разработанная BI-система — пример прикладного применения лучших практик в анализе и визуализации данных. Реализованная как набор информационных панелей, она описывает жизненный цикл основной проектной деятельности банка по всем активам и позволяет быстрее выявлять и своевременно реагировать на происходящие изменения. Несмотря на то, что основной этап старта системы в промышленную эксплуатацию проекта пришелся на период карантина и ограничений, нам удалось запустить проект в целевые сроки, весь процесс занял пять месяцев», — сказал старший менеджер проектов Glowbyte команды Business Intelligence Михаил Федюлин.

В 2021 г. команды планируют реализовать следующую часть проекта, в которую входит расширение функциональности разработанных ранее дашбордов и адаптация BI-системы под новые изменения, сопровождающие деятельность банка непрофильных активов «Траст».