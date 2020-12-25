SPBTV и НТРК Узбекистана запустят новый ОТТ-сервис

Компания SPBTV подписала договор с НТРК Узбекистана, национальной государственной теле- и радиовещательной сетью Республики Узбекистан, о создании мультиэкранного ОТТ ТВ-сервиса для трансляции контента компании.

Это первое полноценно облачное решение на базе собственного ЦОДа компании «Узтелеком» и первый кейс использования российского ПО государственной вещательной компанией Узбекистана.

Решение включает компоненты и технологии для стабильной доставки видео и аудио на любое устройство, в том числе на все типы мобильных экранов, планшеты, ПК и SmartTV. Поддерживаются брендированные приложения и технологии защиты контента.

Пользователи сервиса смогут смотреть линейные ТВ-каналы, прямые трансляции и видео по запросу.

Вещательная сеть НТРК включает в себя 14 центральных теле- и радиоканалов, а также 12 территориальных телерадиокомпаний по всем регионам страны. Среди них – круглосуточный информационно-аналитический телерадиоканал, освещающий новости как в стране, так и за рубежном. В сервисе будут также транслироваться телеканалы, ориентированные на детскую и подростковую аудиторию, и тематические, охватывающие такие направления, как культура, история, туризм, спорт, образование (в частности, обучение иностранным языкам) и др.