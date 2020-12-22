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СДЭК построит сеть самообслуживания совместно с Omnic

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OmniCDEK за 2021 г. планирует установить около 2 тыс. постаматов, сейчас компания располагает сетью из 450 устройств. Сеть развивается по всей России сбалансированно, в планах до 2025 г. — обеспечить каждого жителя страны постаматами в пешей доступности.

Проект автоматизированных пунктов выдачи посылок OmniCDEK был разработан при объединении CDEK с партнером Omnic.

В последнее время доля клиентов, предпочитающих забирать посылки из постаматов, сильно увеличилась. Постаматный бум, возникший на фоне пандемии, скорее всего, в дальнейшем продолжит набирать обороты. Тем не менее, доля доставки в постаматы пока слишком мала — 2-3% в России, 10-20% – в других крупных странах.

Постамат OmniCDEK предлагает пользователям возможность забирать заказы из 76 тыс. доступных интернет-магазинов самостоятельно и в любое время: ночью, в выходные и праздники. Механизм получения посылки очень прост: клиент сначала делает заказ в интернет-магазине, выбирает ближайший для него постамат, далее — получает текстовое сообщение с кодом доступа к ячейке, после чего вводит его на экране постамата, оплачивает и забирает посылку. Оплата посылки производится через экран постамата безналичным способом.

На получение посылки, как правило, требуется меньше минуты. За счет системы самообслуживания у постамата отсутствуют очереди, а система устройства полностью исключает контакт с людьми, кражу или потерю груза. Особое внимание было уделено безопасности платформы.

«Восемь месяцев и три тысячи часов ушло на доработку систем безопасности во избежание случаев взлома и хакерских атак. Мы довели систему и логику программы до стандартов ISO и получили сертификат ЕС. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас формируется сильная команда для дальнейшего развития продукта», — сказал управляющий партнер OmniCDEK Артур Григорянц.

OmniCDEK создатели называют первым в мире устройством, оснащенным POS-терминалом с сенсорным экраном 6,6 дюймов, через который можно не только оплачивать покупки, но и управлять устройством. Архитектурно программное обеспечение также позволяет нескольким логистическим компаниям загружать посылки одновременно.

Общая сумма инвестиций в проект за 2020 г. превысила 600 млн руб. В ближайшие три года инвестиции в первую мультисервисную сеть самообслуживания могут составить еще 4 млрд руб. Интересно, что значительная часть инвестиций (около 20%) будет направлена на разработку программного аппаратного комплекса.

Постаматы OmniCDEK отличаются высоким уровнем технологичности и минималистичным стилем, который легко интегрируется в любое место локации, а разбавляет общую картину и добавляет красок фирменный персонаж — лама. Лама пока участвует только в фирменном стиле, но в скором времени добавится функция виртуального помощника.

«Постаматы сети должны объединить усилия, чтобы популяризовать новую и качественную услугу. Это новый рынок. Наше сотрудничество сегодня определяет будет ли этот продукт существовать в таком виде завтра. Сети инвестируют миллиарды для создания нового вида доставки, от постаматного формата также выигрывают «сервисные» компании, арендаторы, сервис-центры, а также бесценные пользователи. Наша миссия — стать самой эффективной сетью самообслуживания», — сказал управляющий партнер OmniCDEK Артур Григорянц.

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