IBM приобретает европейскую компанию Nordcloud

IBM объявила о соглашении на приобретение Nordcloud, одного из европейских лидеров в области внедрения облачных сред, трансформации приложений и оказания управляемых услуг. Это соглашение обеспечивает дальнейшее улучшение возможностей IBM в облачной миграции и трансформации, которые являются важным направлением стратегии развития гибридной облачной платформы компании.

Миссия Nordcloud, компании с штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия) и 10 отделениями в Европе, заключается в содействии бизнес-заказчикам, направленном на усиление, оптимизацию и повышение гибкости в использовании облачных сред. Nordcloud признается одним из лидеров в области предоставления публичных облачных услуг согласно данным Магического квадранта Gartner и рейтинга быстроразвивающихся европейских компаний по версии Financial Times. За прошедшие 10 лет частная компания превратилась в одного из общеевропейских лидеров в сфере предоставления услуг облачной трансформации. Она является одним из немногих поставщиков услуг, который прошел тройную сертификацию: Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure.

«Наши клиенты все чаще применяют более целостный подход к модернизации приложений, который позволяет им функционировать в рамках традиционной ИТ-среды, а также частных и публиных облачных сред, — сказал Джон Грейнджер, старший вице-президент по инновациям в облачных приложениях и главный исполнительный директор IBM Global Business Services. — Приобретение Nordcloud дополнит IBM глубокими экспертными знаниями, что позволит нашим клиентам ускорить цифровую трансформацию, а также обеспечить большее использование гибридной облачной платформы IBM. Ориентированные на работу в облачных средах инструменты, методики и экспертиза Nordcloud являются наглядным подтверждением того, что IBM привержена помощи клиентам в успешном переходе в облачную среду».

«Подход IBM к использованию гибридных облаков дополняет наш ориентированный на облака подход, помогающий клиентам выполнять переход на облако, управлять и модернизировать облачной средой, — сказал Фернандо Эррера, председатель и основатель Nordcloud. — Как опытный партнер в современных облачных экосистемах, мы работаем со всеми поставщиками публичных облачных услуг на благо нашим клиентам по всей Европе. И я очень рад поддержать открытый к инновациям образ мышления IBM и помочь компании расширить глобальное присутствие».

По оценкам ведущих аналитиков ИТ-отрасли, к 2024 году рынок облачных профессиональных услуг превысит $200 млрд. Открытый и гибкий подход IBM к консультированию клиентов относительно внедрения гибридных сред, а также к их созданию, переносу и управлению ими дает предприятиям возможность из нескольких поставщиков услуг выбрать тех, кто оптимально соответствует потребностям компании и ИТ-среде. Приобретение Nordcloud — свежий пример того, как IBM расширяет и углубляет гибридные облачные предложения в целях управления комплексными проектами в части технологий, персонала и процессов.

После завершения сделки Nordcloud войдет в группу компаний IBM. Финансовые подробности не разглашаются. Условия сделки являются обычными для сделок по слиянию и поглощению. Сделка предположительно завершится в первом квартале 2021 года.