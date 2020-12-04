Клиенты банка «Дом.рф» проводят через дистанционные каналы до 90% всех операций

Доля розничных сервисов и продуктов, доступных клиентам банка «Дом.рф» в дистанционных каналах, увеличилась с 15% в апреле 2020 г. до 76% по итогам ноября. Количество операций, проводимых через дистанционные каналы, достигло 90%. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Таким образом, можно считать выполненной цель обеспечить клиентам доступ ко всем услугам через дистанционные каналы, которую команда банка «Дом.рф» ставила перед собой в начале пандемии.

«С начала пандемии нам удалось реализовать более 200 инициатив, направленных на цифровизацию и перевод услуг и сервисов в дистанционные каналы. Благодаря принятым мерам мы смогли увеличить продажи и оптимизировать внутренние процессы в банке. Улучшение дистанционных сервисов находит положительный отклик у наших клиентов», – отметил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Среди инициатив, реализованных компанией или находящихся в процессе реализации – запуск цифровой дебетовой и кредитной карты в мобильном приложении, дистанционные продажи комиссионных продуктов в ДБО и через сайт, оформление и выдача кредитов в цифровых каналах, реализация электронной регистрации по ипотечным сделкам и другие, в том числе ряд продуктов для малого бизнеса.

По итогам этой работы к декабрю 2020 г. доля выдачи ипотеки в онлайне и продажи комиссионных продуктов через дистанционные каналы выросли в 10 раз, доля выдачи потребительских кредитов через дистанционные каналы выросла с нуля до 21%, число дистанционных транзакций выросло в три раза, а доля клиентов с платежными кошельками – в пять.