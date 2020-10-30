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Стратегия кооперации ГК Astra Linux: программный стек отечественных продуктов

ПО Софт Бизнес Российское ПО

ГК Astra Linux сообщает о создании группы компаний «Астра», объединения юридически независимых российских разработчиков ПО, продукция которых будет развиваться под самостоятельными брендами. Цель проекта — формирование отечественного программного стека, который будет удовлетворять IT-потребности заказчиков на различных уровнях: от операционной системы до специализированных приложений.

За время реализации программы импортозамещения стал очевиден факт, что внедрение любого программного или аппаратного решения может быть эффективным только в одном случае: если оно происходит в рамках полноценного технологического стека. Поэтому ГК Astra Linux была создана программа кооперации Ready for Astra Linux, в рамках которой проводится комплексное тестирование совместимости продукции отечественных и зарубежных ИТ-производителей с ОС семейства Astra Linux, после чего решения, успешно прошедшие испытания, получают официальные сертификаты. На сегодня специалистами ГК Astra Linux вместе с экспертами из ИТ-компаний-партнеров сформирована широчайшая экосистема ИТ-продуктов, куда вошли более 500 совместимых решений. Программа Ready for Astra Linux продолжает развиваться, и в нее вкладываются значительные ресурсы.

Следуя своей стратегии, ГК Astra Linux предпринимает определенные шаги для того, чтобы внутренний рынок наполнился комплексами программных продуктов, которые закроют все потребности заказчиков в части импортозамещения: от базового ПО до прикладных решений. Для обеспечения рынка таким стеком создана группа компаний «Астра», куда на сегодня вместе с Astra Linux уже вошли несколько самостоятельных российских ИТ-брендов: система виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск», средства для резервного копирования RuBackup и др.

Руководством ГК Astra Linux утверждена инвестиционная программа на ближайшие два года, выделен бюджет для инвестирования участников, присоединяющихся к группе «Астра». На данный момент уже ведутся переговоры о софинансировании с еще более чем 10 компаниями. Таким образом, линейка будет расширяться, и скоро в нее добавятся решения для построения доменной инфраструктуры и продукты для закрытия множества других задач заказчиков.

ГК Astra Linux работает на российском рынке, и содействие его развитию — один из ключевых приоритетов. Программный стек, который сейчас создается, станет дополнением к уже имеющейся экосистеме, а объединение усилий разработчиков даст заказчикам возможность выстраивать на базе отечественных продуктов различного масштаба инфраструктуры.

«Ключевой целью нашей целью при создании группы «Астра» является формирование конкурентоспособного отечественного стека ПО. Компания не стремится к монополизации и объединению под своим брендом всех возможных направлений и не претендует на сегменты, где уже есть качественные и зарекомендовавшие себя российские решения: «КриптоПро», «Мой Офис», Kaspersky и другие. В фокусе внимания ГК «Астра» — те ниши, где потребности заказчиков на текущий момент не полностью удовлетворены. Более того, мы не планируем делать бренд Astra Linux центром технологического стека: ОС — это одно из решений, ставшее, наравне с остальными, частью IT-экосистемы. К примеру, продукцию RuBackup можно без каких-либо ограничений использовать на любых других отечественных платформах», — отметил Илья Сивцев, генеральный директор ГК Astra Linux.

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