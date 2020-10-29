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Красноярские предприятия все чаще «переезжают» в облака

Облака

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала трехкратный рост количества подключений к облачным сервисам #CloudMTS за первые 9 месяцев 2020 г.а по сравнению с тем же периодом 2019 г.

Чаще всего облачные сервисы #CloudMTS подключают организации сферы ритейла – на их долю приходится 35%. На долю промышленных предприятий 20%, предприятий сферы энергетики -- 18%. На долю организаций сферы развлечений и услуг - 15%, и около 12% - на прочие сферы.

Так, осенью 2020 г. МТС предоставила облачный сервис #CloudMTS для безопасного хранения данных одному из крупных промышленных предприятий региона. Это позволило предприятию решить проблему безопасного хранения данных и резервного копирования, а также сэкономить на закупке, установке и наладке оборудования, найме высоквалифицированных специалистов. Кроме того, бизнес региона использует облачные вычислительные ресурсы для обработки видеоизображений, как это сделала в 2020 г. одна из компаний добывающей промышленности, а также один из крупных провайдеров – для обработки данных по работе с клиентами.

«Пандемия заметно ускорила процесс цифровизации в Красноярском крае. Высокая популярность облачных сервисов связана в том числе с ощутимым удорожанием ИТ-оборудования и лицензий на программное обеспечение. «Облако» действительно позволяет существенно экономить бюджет компании за счет отсутствия капитальных затрат. Кроме того, к нам обращаются не только для размещения данных, но и за консультацией. Например, одна из крупных ИТ-компаний региона сократила расходы и сэкономила время за счет передачи на аутсорсинг части непрофильных функций. При проектировании собственного центра обработки данных организация обратилась к нам за экспертизой в части построения собственной ИТ-инфраструктуры. Мы видим, что наш опыт помогает бизнесу быстрее выйти на новый уровень и повысить свою эффективность несмотря на условия, в которых ему приходится работать», – отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.



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