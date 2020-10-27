Tele2 поможет корпоративным клиентам ускорить бизнес-процессы на «удаленке»

Tele2 предлагает бизнес-клиентам Московского региона организовать телефонию с помощью услуги «Корпоративная АТС 2.0». Компания перезагрузила облачное решение и расширила функционал. Сервис позволит быстро организовать корпоративную голосовую связь и объединить сотрудников, работающих удаленно, без затрат на оборудование и IT-специалистов.

Tele2 продолжает фиксировать рост спроса на голосовую связь в столичном B2B-сегменте. В сентябре 2020 года потребление голосового трафика на одного корпоративного клиента выросло на 2,3% месяц к месяцу и на 6,3% год к году. Это объясняется сохранением режима удаленной работы во многих компаниях и пиковыми нагрузками, связанными с сезонностью.

На базе услуги «Корпоративная АТС 2.0» оператор поможет бизнесу настроить и проконтролировать процессы в условиях работы вне офиса. Обновленный функционал и дополнительные сервисы позволят сохранить эффективность сотрудников на «удаленке» и сократить расходы на обслуживание телефонии. Современная АТС Tele2 настраивает услугу под потребности бизнеса, открывает доступ к статистике по каждому звонку с возможностью его анализа и добавляет номера любых операторов для переадресации вызовов, поступивших на многоканальный телефон.

Каждому пользователю «Корпоративной АТС 2.0» доступен удобный интерфейс с полным управлением и детальной статистикой в личном кабинете. Теперь сотрудники всегда будут оставаться на связи благодаря возможности организации совместной аудиоконференции, одновременного приема звонков на многоканальные номера и опции голосовой почты.

«Корпоративная АТС 2.0» доступна для подключения на всех бизнес-тарифах оператора. При подключении к услуге столичные клиенты могут бесплатно пользоваться сервисом в течение недели. Если компания довольна качеством телефонии, она может внести плату и продолжить пользоваться преимуществами облачного решения.

Наталья Тимощук, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2, отметила: «Главным нашим дифференциатором на рынке корпоративной мобильной связи остается качество сервиса и скорость реакции. Именно когда большинство компаний решили продлить удаленный режим работы, мы запустили комплексный продукт, направленный на оптимизацию всех бизнес-процессов. Наша цель – предложить различные инструменты, которые помогут бизнесу не только сохранить и приумножить клиентскую базу, но и нарастить прибыль за счет сокращения затрат. «Корпоративная АТС 2.0» – это один из самых эффективных способов организовать работу вне офиса. Настройка АТС займет не более трех часов, и клиентам не придется покупать дополнительное оборудование для установки. Так, мы в максимально сжатые сроки объединяем сотрудников, работающих удаленно, в единую корпоративную телефонную сеть при сохранении действующей логики обработки входящих вызовов».