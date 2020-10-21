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«Айтеко» представила умную колонку с голосовым помощником

Техника

Центр когнитивных технологий «Айтеко» представил платформу голосового управления VoiceAssistant. В основе платформы – разработанный «Айтеко» модуль распознавания и обработки речи, который может интегрироваться с оборудованием заказчика или использоваться в формате умной колонки c голосовым помощником «Марта». VoiceAssistant повышает скорость и безопасность взаимодействия пользователей с устройствами.

VoiceAssistant предназначен для внедрения в пользовательские сценарии в промышленности, офисной среде и медицинских учреждениях. Одно из ключевых преимуществ решения — работа без доступа в интернет. Благодаря автономности технологию можно использовать вне зависимости от местоположения устройства и внедрять на объектах с особым уровнем требований к информационной безопасности.

На предприятиях платформа позволяет с помощью голосовых команд управлять производственными операциями и оборудованием, вести мониторинг процессов и состояния систем. Пользователь может сделать голосовой запрос, чтобы включить или выключить устройство, узнать значение показателя или изменить настройки технологического процесса. Голосовое управление промышленной средой повышает скорость и безопасность технологических процессов, в которых специалисты взаимодействуют с оборудованием.

В офисной среде VoiceAssistant может быть интегрирован в существующую инфраструктуру или использоваться как умная колонка с функцией цифрового помощника. На базе платформы можно реализовать решения для заказа такси, бронирования переговорных, постановки задач, ведения протоколов совещаний и других аналогичных задач.

В медицинских учреждениях решение повысит доступность и комфортность среды для маломобильных граждан. Находящиеся на стационарном лечении пациенты с помощью устройства могут вызвать медицинский персонал, управлять осветительными приборами, вентиляцией и оборудованием палаты. Голосовой модуль применим для управления некоторыми видами медицинского оборудования, что позволит, например, хирургам и их ассистентам использовать голосовые команды для ряда простых действий и не отвлекаться от ключевых процессов.

Умная колонка имеет алюминиевый корпус. Устройство отличают малые габариты при высокой производительности для удобного размещения даже в ограниченных пространствах. Угол обзора светодиодной индикации составляет 180 градусов, что обеспечивает видимость из любой точки.

Платформа интегрируется с широким спектром оборудования: интеллектуальными переключателями, системами управления освещением и вентиляцией, умными приборами и решениями для промышленной автоматизации, системой «умное предприятие». В колонке предусмотрено большое количество интерфейсов для интеграции: USB-3, Wi-Fi, GPIO, Ethernet и других.

«Умные колонки становятся все более привычным инструментом управления домашней средой и способом взаимодействия с цифровыми сервисами. У бизнеса также растет интерес к голосовым интерфейсам, поскольку технология предлагает новый уровень продуктивности, комфорта и безопасности взаимодействия с оборудованием и системами. VoiceAssistant адаптирован к использованию в корпоративной среде и как многофункциональная платформа может настраиваться под сценарии и инфраструктуру заказчика», — отметил руководитель центра когнитивных технологий «Айтеко» Илья Калагин.



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