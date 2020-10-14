Мобильный оператор «*просто» подключился к платежной системе Сбербанка

Сбербанк подключил к своей платежной системе нового российского оператора мобильной связи «*просто» (ООО «ТВЕ-Телеком»), SIM-карту которого пока можно приобрести в Москве и Московской области, но сеть (2G, 3G, 4G) представлена уже в 67 регионах страны.

Клиенты Сбербанка теперь могут быстро и удобно оплачивать услуги мобильного оператора «*просто», не выходя из дома, в «Сбербанк онлайн», а также в устройствах самообслуживания.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк постоянно расширяет возможность оплаты услуг федеральных и региональных мобильных операторов в Сбербанк Онлайн. Современные цифровые сервисы позволяют нашим клиентам всегда оставаться на связи. Пополнять баланс и своего телефона, и мобильных устройств близких людей можно практически моментально, без необходимости посещать офисы банков и без комиссии».

Андрей Симонов, генеральный директор «ТВЕ-Телеком» (бренд «*просто»), сказал: «Наша компания предлагает простые, удобные и выгодные для абонентов услуги связи. Платить надо только за те услуги, которые абонент потребляет. Абонентская плата отсутствует. Мы очень рады, что теперь наши клиенты могут оплачивать услуги связи, используя сервисы Сбербанка: Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания».