«Ситилинк» начала внедрять оплату заказов в интернет-магазине через СБП

Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» при поддержке «Национальной системы платежных карт» (НСПК) приступила к внедрению оплаты интернет-заказов через Систему быстрых платежей (СБП). В настоящий момент сервис доступен ограниченному числу пользователей сайта ритейлера. Компания планирует к 1 декабря 2020 г. предоставить доступ к СБП всем своим розничным клиентам для оплаты интернет-заказов, а также в дальнейшем внедрить систему в офлайн-магазины сети и ПВЗ.

При оформлении заказа на сайте ритейлера системой генерируется динамический QR-код. После его сканирования происходит автоматический переход в приложение банка, поддерживающего такой сервис, где уже загружены все данные заказа. Клиенту остается подтвердить оплату, и деньги моментально поступят на счет магазина. Для использования Системы быстрых платежей необходимо, чтобы мобильный банк плательщика был также подключен к СБП. Сейчас такой вид оплаты доступен клиентам 20 банков.

«Мы видим, что число переводов с помощью СБП во всех сегментах ежемесячно растет в среднем на 20%. Подключение нового сервиса даст возможность «Ситилинку» предложить своим покупателям еще один удобный и безопасный способ безналичной онлайн-оплаты, что позволит улучшить и разнообразить клиентский опыт, а также будет способствовать дальнейшему росту количества С2В-платежей в СБП» - отметил Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.

«СБП – это еще один перспективный метод платежа, который удобен как для клиента, так и для ритейлера. Покупателям не нужно искать и вводить вручную данные своих банковских карт. При наличии под рукой смартфона оплата заказа происходит в несколько кликов. Использование СБП может ускорить процесс оплаты товаров через интернет на 30-40%, – сказал Сергей Потопнин, финансовый директор «Ситилинка». – Подключение к Системе быстрых платежей дает возможность использовать более низкую платежную ставку, что позволит перераспределить выделенные средства на улучшение наших услуг. Развитие современных платежных инструментов оказывает положительное влияние на рынок торговли».