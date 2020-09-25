Huawei анонсирует систему Intelligent Twins и совместно с партнерами работает над «Искусственным интеллектом для любых сценариев»

Компания Huawei анонсировала систему Intelligent Twins («Интеллектуальные двойники») – первую в истории систематизированную эталонную архитектуру для интеллектуальной модернизации государственных органов и предприятий. Клиенты и партнеры Huawei могут вырабатывать свои собственные интеллектуальные решения на базе системы Intelligent Twins с целью интеллектуальной трансформации всех отраслей для внедрения интеллекта во все сценарии.

Основой Intelligent Twins является облачный сервис, а ядром – искусственный интеллект. На основе взаимодействия в облаке, в сети, в граничной архитектуре на устройстве Intelligent Twins создает интеллектуальную открытую систему, способную воспринимать все измерения, совместно работать в любых сферах деятельности, выносить точные суждения и непрерывно эволюционировать, обеспечивая интеллектуальный опыт для людей, городов и предприятий во всех сценариях.

«Intelligent Twins – это интегрированная система с взаимодействием в пяти технологических сферах, объединяющая облачный сервис, сеть, граничную архитектуру и устройство. Она способна воспринимать, осознавать, действовать и эволюционировать. Совершенствуя Intelligent Twins, Huawei совместно со своими партнерами направит свои усилия на ускорение интеллектуальной модернизации государственных органов и предприятий, расширение отраслевого рынка, развитие секторов программного обеспечения и сервисов, а также сектора периферийных вычислений», – заявил он.

Четырехслойная архитектура из интеллектуального взаимодействия, подключения, хаба и приложений

Система Intelligent Twins предоставляет эталонную архитектуру, состоящую из четырех слоев: интеллектуальное взаимодействие, подключение, хаб и приложения. Вместе они формируют интеллектуальную систему, способную работать совместно в облаке, в сети, в периферийной среде и на устройстве.

Интеллектуальное взаимодействие: образно выражаясь, этот слой представляет собой протянутые руки Intelligent Twins. Он соединяет физический и цифровой миры, позволяя программному обеспечению, данным и алгоритмам ИИ свободно перетекать между облаком, граничной архитектурой и устройством. Слой интеллектуального взаимодействия использует Intelligent EdgeFabric (IEF), операционную систему на границе и в облаке, для того чтобы система Intelligent Twins могла воспринимать и действовать. IEF может соединяться с различными операционными системами, например HarmonyOS, поэтому экосистему HarmonyOS можно с легкостью подключить к Huawei Cloud.

Интеллектуальное подключение: это ствол системы Intelligent Twins, который обеспечивает соединение между интеллектуальным хабом и слоем интеллектуального взаимодействия. С его помощью система Intelligent Twins способна действовать в любых сценариях, подключать любые вещи и обеспечивает совместную работу приложений, данных и организаций.

Интеллектуальный хаб: это мозг и центр принятия решений системы Intelligent Twins. Он построен на облачной инфраструктуре и обеспечивает работу приложений и всеохватывающего искусственного интеллекта, обработку данных, а также поддержку умных приложений для всех сценариев. Слой интеллектуального хаба работает на базе гибридного облака – лучшей основе для интеллектуальной модернизации – и ИИ-технологий, служащих катализатором инноваций в основных бизнес-процессах с отраслевыми ноу-хау.

Интеллектуальные приложения: этот слой лучше всего демонстрирует ценности системы Intelligent Twins. Huawei внедряет инновации вместе со своими клиентами и партнерами, комбинируя информационно-коммуникационные технологии с отраслевым опытом, перестраивая взаимодействие с пользователями, оптимизируя процессы и открывая путь инновационному процессу.

Три ключа к Intelligent Twins: гибридная облачная база, возможности ИИ и открытая экосистема

В Huawei считают, что гибридная облачная база, возможности ИИ и открытая экосистема – это три ключа к созданию надежной системы Intelligent Twins. Intelligent Twins, облачные вычисления и ИИ содержат в себе технологии, необходимые для интеллектуального хаба.

Гибридная облачная база: в рамках интеллектуальной модернизации многие клиенты хотят получить доступ к передовым сервисам с расширенными функциональными возможностями, при этом обеспечивая безопасность данных и соблюдение нормативных актов на местах, одновременно сохраняя привычный им порядок эксплуатации и технического обслуживания. Однако традиционные решения в сфере частных и публичных облачных сервисов не в полной мере отвечают этим требованиям. Гибридное облачное решение Huawei Cloud синхронизирует возможности публичного облака и может быть развернуто локально. От смешанных ресурсов до гибридных возможностей данное решение согласуется с организационной архитектурой и служебными процессами государственных органов и предприятий, реализуя одно облако с точки зрения пользователей.

Возможности ИИ: это ядро системы Intelligent Twins. Huawei Cloud облегчает разработку ИИ-приложений. Huawei Cloud выпустило вычислительное решение с полным жизненным циклом на базе платформы разработки ИИ ModelArts, позволяя предприятиям разработать платформу для вычислений знаний. Оно использует ряд ИИ-технологий для извлечения, представления и совместного вычисления знаний, а затем генерирует более точные модели и методы, с помощью которых люди и машины, эффективно комбинируя ИИ с отраслевыми ноу-хау, могут внедрять ИИ в базовые служебные системы предприятий.

Открытая экосистема: ключом к достижению цели создания интеллекта для любых сценариев посредством системы Intelligent Twins является создание процветающей экосистемы, которая упростит заинтересованным лицам совместную работу и повысит ее эффективность. Huawei Cloud позиционируется как нейтральный поставщик облачных услуг. Компания стремится превратить Huawei Cloud в лучшую платформу разработки сервисов и приложений, работающих по модели SaaS, чтобы помогать партнерам достигать успеха в бизнесе и вносить свой вклад в развитие сектора самодостаточного программного обеспечения и услуг.