МТТ усовершенствовал интеграцию «МТТ Бизнес» с лидерами CRM-рынка

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса ОАО «МТТ» усовершенствовал интеграцию «МТТ Бизнес» с двумя лидерами CRM-рынка – «Битрикс 24» и AmoCRM, что позволит клиентам компании оптимизировать бизнес-процессы и повысить уровень продаж и качество обслуживания.

Интеграция телефонии с CRM позволяет построить фундамент системы продаж: планировать продажи; контролировать сотрудников; избавиться от человеческого фактора при внесении данных в CRM; оперативно получать актуальную информацию по продажам для принятия решений, выработки стратегии и шагов развития; повысить лояльность клиентов, выстраивая доверительную коммуникацию от звонка к звонку; повышать качество обслуживания и продаж.

Кроме того, с помощью FMC SIM-карт МТТ клиенты «МТТ Бизнес» могут организовать удаленные рабочие места с прямой интеграцией звонков с CRM-системой. При этом не потребуются дополнительные настройки. Звонки, запись разговоров и данные клиента сразу попадут в информационную систему компании, как если бы разговор был по офисному телефону.