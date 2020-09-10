«ВТБ Онлайн» открыл шесть новых валют для обмена

В мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн» появилась возможность обменять шесть новых валют: азербайджанский манат, казахстанский тенге, армянский драм, норвежская крона, турецкая лира и китайский юань.

Для проведения валютно-обменной операции клиентам необходимо открыть счет в соответствующей валюте. Это можно сделать онлайн или в любом отделении ВТБ. После этого обмен будет доступен в мобильном приложении и интернет-банке в режиме 24/7. Для этого в разделе «Платежи и переводы» нужно будет перейти в меню «Между своими счетами и обмен валюты», указать два счета в разных валютах, нужную сумму и подтвердить операцию. Курс отразится сразу после выбора счетов. В интернет-банке для этого пользователям необходимо будет перейти на страницу «Обмен валюты».

«Мы стараемся сделать "ВТБ Онлайн" как можно более удобным и функциональным для клиентов, поэтому специально добавили возможность обмена еще шести топовых валют, которые просили наши клиенты. Конвертация валюты происходит моментально», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«ВТБ активно развивает онлайн сервисы для клиентов, в том числе предоставляя доступ к широкому спектру валют. Уже доступны возможности конверсии по динамически обновляемым курсам в "ВТБ Онлайн". Сейчас мы работаем над целым рядом улучшений и новых услуг, которые выведут конверсионные сервисы банка на совершенно новый уровень», – сказал управляющий директор дирекции продаж конверсионных и процентных инструментов департамента инвестиционных продуктов – вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль.

Ранее в мае ВТБ запустил онлайн-обмен валюты в долларах США и евро по льготному курсу для массового сегмента. Банковский курс снижается при обмене суммы от 1 тыс. евро или долларов США. При этом чем больше сумма, тем меньше разница банковского курса обмена валюты с биржевым.

Сейчас услугой обмена валюты в дистанционных каналах пользуются более 75 тыс. клиентов, совершая 200 тыс. транзакций в месяц.