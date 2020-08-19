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Росбанк запустил полностью дистанционный найм сотрудников

Бизнес Кадры ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

В Росбанке стартовал полностью дистанционный найм новых сотрудников. Первые кандидаты из Ростова-на-Дону и Казани, успешно прошедшие собеседования, были приняты в штат головного офиса Росбанка в основную ИТ-команду. Уже в первый рабочий день сотрудникам были предоставлены основные доступы ко всем ИТ-ресурсам, чтобы полноценно приступить к выполнению своих задач без присутствия в офисе и погрузиться в проекты.

Росбанк планомерно работает над региональной диверсификацией ИТ-команды и сегодня порядка 50% ИТ-специалистов работают в регионах, в частности – в Нижнем Новгороде, Самаре и Красноярске – городах, в которых расположены хабы Росбанка. Такая географическая широта команды помогает не только обеспечивать бесперебойную поддержку пользователей в разных часовых поясах, но и давать возможность специалистам из регионов России включаться в работу крупной ИТ-команды. Важным мотивирующим фактором для Росбанка является социальная составляющая – через создание новых рабочих мест банк вносит свой вклад в более устойчивое долгосрочное развитие в регионах.

«Опыт последних месяцев позволил нам переосмыслить формат дистанционного найма сотрудников. Это позволяет нам привлекать в нашу команду лучших специалистов без привязки к географии, что комфортно для кандидатов и серьезно расширяет наши возможности. Если раньше у нас были единичные примеры дистанционного трудоустройства, то уже в июле 2020 г. мы в новой парадигме начали более активно создавать распределенные команды и принимать новых разработчиков полностью дистанционно. В удаленном формате проходят не только собеседования, но и обмен всеми необходимыми документами, а также их подписание. Теперь уже и в Ростове-на-Дону, и в Казани создаются новые цифровые продукты Росбанка. В целом мы уже сегодня понимаем, что не вернемся к формату классического «офисного» банка. В части нашей ИТ-команды мы ориентируемся, что минимум 50% сотрудников останутся в формате гибкого графика, а порядка 25% коллег продолжат работать и дальше в полностью дистанционном формате. Для нас это означает дальнейший пересмотр и адаптацию наших внутренних процессов: найма, подготовки лидеров команд, и мы уверенно движемся в этом направлении», – сказал председатель правления Росбанка Илья Поляков.



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