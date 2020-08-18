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Tele2 установила 25 тыс. новейших базовых станций Ericsson

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Оператор мобильной связи Tele2 и компания Ericsson, модернизируют инфраструктуру компании за счет базовых станций Ericsson Radio System. За полтора года Tele2 ввела в эксплуатацию 25 тыс. новейших базовых станций на всей территории России. В результате обновления производительность инфраструктуры выросла в 1,7 раза.

За полтора года Tele2 установила и ввела в эксплуатацию 25 тыс. базовых станций – это 50% общего объема, предусмотренного соглашением между компаниями. Стороны заключили пятилетний контракт о внедрении технологических решений Ericsson на сети Tele2 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале 2019 г.

Базовые станции Ericsson Radio System установлены на сети Tele2 в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. По данным Роскомнадзора, в 2019 г. Tele2 увеличила количество базовых станций на 20% до 178 504, опередив ближайшего конкурента по динамике развития на 6 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли, по количеству РЭС стандарта LTE – устойчивое второе место.

Зона действия 4G улучшилась до 94,8% покрытого населения в 2019 г., а скорость передачи данных в сети LTE выросла на 8%.

Усилия, предпринимаемые Tele2 для улучшения качества услуг, положительным образом сказываются на потреблении услуг мобильного интернета и финансовых показателях компании. В частности, во втором квартале 2020 г. количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Потребляемый трафик в сети Tele2 увеличился на 66% год к году. Выручка выросла на 15,6% в сравнении со II кварталом 2019 г. до 42,9 млрд руб.

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