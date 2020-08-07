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Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики легких в больницах Санкт-Петербурга

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк заключил соглашения с петербургскими клиниками на бесплатное подключение к разработанной банком модели искусственного интеллекта (ИИ), которая может стать помощником врачей в диагностике и лечении коронавируса.

На работу с ИИ-моделью переходит СПб ГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн и ФГБУ. В ближайшем времени к ним присоединится клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина. Врачи и технические специалисты медучреждений, а также профильные сотрудники Сбербанка уже прошли обучение по работе с этой системой.

Разработанная банком модель выделяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные пневмонией (в том числе из-за COVID-19), а также вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что важно для определения тяжести протекания заболевания.

Модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных. Ее внедрение может значительно облегчить работу врачей, помочь в приоритизации пациентов и контроле качества, повысить точность статистики. Разработчики системы подчеркивают, что ИИ-модель – лишь еще один мощный инструмент в умелых руках врача, он позволяет существенно облегчить, но не заменить тяжелый труд медиков.

Пока Сбербанк устанавливает ИИ-модель на оборудовании самой клиники. Система может быть интегрирована в PACS (медицинскую систему передачи и архивации изображений), и в этом случае КТ-снимки легких расшифровываются автоматически, а врачи имеют доступ к просмотру результатов с рабочих станций. Анализ одного снимка требует большого количества вычислений и занимает от 3 до 5 минут.

В ближайшее время также планируется запуск решения в облаке, что позволит предоставить доступ к модели большему количеству клиник.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, отметил: «Мы давно используем искусственный интеллект в автоматизации своих процессов и повышении качества сервиса для наших клиентов. Но теперь технологии Сбербанка будут применяться там, где это так необходимо в текущих условиях. Врачи работают в режиме повышенных нагрузок и несут огромную ответственность за правильность поставленного диагноза. Новая система позволит им делать выводы с большей уверенностью и исключить неочевидные ошибки при анализе исходных данных. Работа с медучреждениями – важный шаг для нас. Проект в стадии подготовки еще в нескольких регионах Северо-Запада. Помощь людям – наша основная цель».



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