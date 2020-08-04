Райффайзенбанк усилил направление цифрового кредитования для корпоративных клиентов

Андрей Южаков присоединился к команде корпоративно-инвестиционного бизнеса (CIB) Райффайзенбанка в качестве Product Owner направления по развитию цифрового кредитования (Digital Lending). Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Южаков будет отвечать за построение и развитие цифрового кредитного бизнеса в тесной кооперации с другими кредитными продуктами, в том числе торговым финансированием, лизингом и факторингом.

«Онлайн-кредитование бизнеса — один из фокусов развития продуктовой стратегии корпоративного сегмента Райффайзенбанка. Условия цифрового кредитования в Райффайзенбанке предусматривают индивидуальный подход и для действующих, и для новых клиентов. За счет внедрения новых технологичных сервисов корпоративные клиенты банка получают возможность существенно сокращать сроки получения кредита и других продуктов. Уверен, что богатый опыт в сфере разработки продуктов поможет Андрею достичь амбициозных целей, которые мы ставим перед собой», — сказал Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

«Цифровое кредитование — динамично развивающееся направление в корпоративном бизнесе Райффайзенбанка. Наш приоритет: любое взаимодействие новых и действующих клиентов с банком должно проходить максимально быстро, просто и удобно. Я рад присоединиться к команде банка и внести свой вклад в создание и развитие новых технологичных кредитных продуктов», — сказал Андрей Южаков, руководитель направления по развитию продуктов цифрового кредитования CIB Райффайзенбанка.

Андрей Южаков закончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальностям «прикладная математика» и «стратегический менеджмент». До прихода в Райффайзенбанк Андрей более 7 лет работал в банковской сфере: проработал четыре года в отделе Technology Ситибанка на проектах для розничного и корпоративного бизнеса в ролях аналитика и руководителя проектов. В 2016 г. перешел в Сбербанк, где в роли Product Owner в течение трех лет занимался развитием cash-продуктовой линейки банка для юридических лиц. Последний год Андрей проработал в «Яндексе», где отвечал за запуск новых продуктов и бизнесов.