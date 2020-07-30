«Ростелеком» оборудовал системой «умного» видеонаблюдения поселок «Светлый» Челябинской области

Компания «Ростелеком» произвела монтаж системы видеонаблюдения в жилом комплексе «Светлый» в юго-западной части г. Магнитогорска Челябинской области. «Умные» камеры установлены в десяти социально-значимых точках населенного пункта, включая въезд и выезд из поселка, а также на всех детских площадках. Теперь родители могут быть спокойны, отпуская ребенка поиграть с друзьями. Через специальное приложение на телефоне, доступное всем жителям ЖК, можно наблюдать, чем занимается ребенок на улице.

«Видеосистема оборудована десятью уличными цилиндрическими видеокамерами, которые оснащены инфракрасной подсветкой, что гарантирует четкое изображение даже в ночное время или при недостаточном освещении. Видео доступно всем жителям поселка «Светлый» и хранится в облачном архиве «Ростелекома» 30 дней», – отметил директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Помимо видеонаблюдения, «умная» система может выполнять и аналитические функции: в заданный промежуток времени и места фиксировать перемещение объектов, вести подсчет количества людей, распознавать лица и многое другое. Дополнительные опции подключаются по желанию заказчика.

Для того чтобы жителям жилого комплекса стало доступно видеонаблюдение и другие современные цифровые сервисы специалисты «Ростелекома» модернизировали около 20 км оптоволоконных линий связи. Теперь, у светловчан есть возможность подключить интерактивное телевидение, цифровую IP-телефонию, услугу «Умный дом», пользоваться индивидуальным видеодомофоном с возможностью управления через приложение в смартфоне.